Обнаружен культовый Ford Escort 90-х с пробегом всего 650 км: его оценили в $200 000 (фото)
В Великобритании обнаружили идеально сохранившийся Ford Escort 1995 года в спортивном исполнении RS Cosworth. Заряженный хэтчбек почти не эксплуатировался.
За Ford Escort RS Cosworth планируют получить до 150 000 фунтов стерлингов ($200 000). Об авто рассказали на сайте аукциона Iconic.
За 30 лет Ford Escort RS Cosworth преодолел всего 656 км. Это один из последних выпущенных заряженных хэтчбеков, поэтому его очень берегли и заботились о нем. Авто имело несколько владельцев и ни один из них активно не эксплуатировал машину.
Ford Escort RS Cosworth — редкая заряженная версия массовой модели. Изготовили всего 7145 таких хэтчбеков. По сути, это серийная модификация раллийного Ford Escort и аналог Mitsubbishi Lancer Evo или Subaru Impreza STI.
Двигатель Ford Escort RS разработали специалисты компании Cosworth, которая создает моторы для "Формулы-1". 2,0-литровая турбочетверка развивает 227 л. с. и 305 Нм.
Полноприводный заряженный хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 5,7 с и развивает 232 км/ч. Кроме того, доработали подвеску и тормоза авто.
Отличить Ford Escort RS Cosworth можно по обвесу, 16-дюймовым дискам и гигантскому антикрылу. В салоне установлены спортивные сиденья Recaro.
