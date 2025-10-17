Обнаружен культовый Ford Escort 90-х с пробегом всего 650 км: его оценили в $200 000 (фото)

В Великобритании обнаружили идеально сохранившийся Ford Escort 1995 года в спортивном исполнении RS Cosworth. Заряженный хэтчбек почти не эксплуатировался.

За Ford Escort RS Cosworth планируют получить до 150 000 фунтов стерлингов ($200 000). Об авто рассказали на сайте аукциона Iconic.

Авто получило обвес и гигантское антикрыло Фото: Iconic Auctioneers

За 30 лет Ford Escort RS Cosworth преодолел всего 656 км. Это один из последних выпущенных заряженных хэтчбеков, поэтому его очень берегли и заботились о нем. Авто имело несколько владельцев и ни один из них активно не эксплуатировал машину.

Ford Escort RS Cosworth — редкая заряженная версия массовой модели. Изготовили всего 7145 таких хэтчбеков. По сути, это серийная модификация раллийного Ford Escort и аналог Mitsubbishi Lancer Evo или Subaru Impreza STI.

В салоне установили спортивные сиденья Фото: Iconic Auctioneers

Двигатель Ford Escort RS разработали специалисты компании Cosworth, которая создает моторы для "Формулы-1". 2,0-литровая турбочетверка развивает 227 л. с. и 305 Нм.

Полноприводный заряженный хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 5,7 с и развивает 232 км/ч. Кроме того, доработали подвеску и тормоза авто.

Заряженный хэтчбек получил 227-сильный турбомотор Фото: Iconic Auctioneers

Отличить Ford Escort RS Cosworth можно по обвесу, 16-дюймовым дискам и гигантскому антикрылу. В салоне установлены спортивные сиденья Recaro.

