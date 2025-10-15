В Украине нашли редкий гоночный мотоцикл Jawa: он не имеет тормозов (фото)

В Украине обнаружили раритетный мотоцикл Jawa DT500. Малоизвестная гоночная модель с необычной конструкцией неплохо сохранилась и является капсулой времени.

Нестандартный мотоцикл Jawa DT500 (891) создан для спидвея — кольцевых гонок короткими грунтовыми или покрытыми льдом трассами. О находке рассказали в Telegram-канале AC Garage News.

Jawa DT500 является довольно редкой моделью Фото: Oleg AC

В свое время гоночный байк Jawa DT500 был самым мощным в линейке чешского производителя. Он оснащен одноцилиндровым четырехтактным двигателем с двумя распределительными валами, который развивает 58 л. с. и 50 Н∙м.

Двигатель работает на метаноле и имеет нетипичную систему смазки. Моторное масло заливается в бак под сиденьем, откуда оно попадает в маслонасос, а затем — в двигатель.

Мотоцикл оснащен 500-кубовым 58-сильным двигателем, который работает на метаноле Фото: Oleg AC

Кроме того, Jawa DT500, как и все мотоциклы для спидвея, не имеет тормозов. В гонках тормозят двигателем. Спереди установлено 21-дюймовое колеса, а сзади — 23-дюймовое. Для зимних гонок их "обували" в шипованные шины для льда.

Jawa DT500 не имеет тормозов Фото: Oleg AC

Местами у Jawa DT500 облущилась краска, однако в целом байк неплохо сохранился. Сейчас эта капсула времени — ценная коллекционная модель, ведь ее выпускали небольшими партиями.

