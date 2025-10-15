В Україні знайшли рідкісний гоночний мотоцикл Jawa: він не має гальм (фото)

В Україні виявили раритетний мотоцикл Jawa DT500. Маловідома гоночна модель із незвичною конструкцією непогано збереглася і є капсулою часу.

Related video

Нестандартний мотоцикл Jawa DT500 (891) створений для спідвею — кільцевих перегонів короткими ґрунтовими чи покрити льодом трасами. Про знахідку розповіли у Telegram-каналі AC Garage News.

Jawa DT500 є доволі рідкісною моделлю Фото: Oleg AC

Свого часу гоночний байк Jawa DT500 був найпотужнішим у лінійці чеського виробника. Він оснащений одноциліндровим чотиритактним двигуном із двома розподільчими валами, який розвиває 58 к. с. та 50 Н∙м.

Важливо

Незвичний раритет: на аукціон виставили унікальний вантажний мотоцикл Maserati (фото)

Двигун працює на метанолі та має нетипову систему змащування. Моторна олива заливається у бак під сидінням, звідки вона потрапляє в масло насос, а потім – у двигун.

Мотоцикл оснащений 500-кубовим 58-сильним двигуном, який працює на метанолі Фото: Oleg AC

Крім того, Jawa DT500, як і всі мотоцикли для спідвею, не має гальм. У перегонах гальмують двигуном. Спереду встановлене 21-дюймове колеса, а ззаду – 23-дюймове. Для зимових перегонів їх "взували" у шиповані шини для льоду.

Jawa DT500 не має гальм Фото: Oleg AC

Місцями в Jawa DT500 облущилася фарба, проте загалом байк непогано зберігся. Зараз ця капсула часу – цінна колекційна модель, адже її випускали невеликими партіями.

До речі, нещодавно в Україні продають колекцію рідкісних вінтажних мотоциклів BMW.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили унікальний мотоцикл Aston Martin.