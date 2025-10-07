Простоял 52 года в гараже: обнаружен культовый спорткар за $1,5 миллиона в новом состоянии (фото)

В США обнаружили капсулу времени Plymouth Barracuda Hemi 1970 года. Знаменитое 425-сильное авто за $1,5 миллиона не эксплуатировалось более полувека.

Plymouth Barracuda 1970 года хранился в гараже в штате Вирджиния. Его пробег — всего 16,9 тыс. км. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Всего выпустили всего 666 Plymouth Barracuda с 7,0-литровым V8 Hemi Фото: autoevolution.com

Этот Plymouth Barracuda Hemi приобрели гонщики братья Страм. В течение трех лет спорткар активно выступал в драгрейсинге и одержал немало побед. Его модифицировали для гонок.

Впрочем, в 1973 году спортивное авто прекратило участие в соревнованиях и его поставили в гараж. Хотя Plymouth Barracuda не эксплуатировали, о нем заботились.

Спортивное авто хорошо сохранилось Фото: autoevolution.com

Автомобиль никогда не реставрировали, однако он в хорошем состоянии. У него родные краска и отделка салона в хорошем состоянии. Двигатель Hemi сохранился, однако его сняли. Теперь, когда один из братьев Страм умер, его дети решили восстановить авто, чтобы оно снова могло ездить.

Стоит отметить, что сейчас цена Plymouth Barracuda Hemi 1970 года с малым пробегом достигает 1,5 миллиона долларов. Выпущено всего 666 таких заряженных купе и они очень ценятся коллекционерами.

425-сильный спорткар участвовал в драгрейсинге Фото: autoevolution.com

Большой 7,0-литровый V8 Hemi развивает 425 л. с. и работает в паре с 3-ступенчатым автоматом. Plymouth Barracuda 1970 года способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с и развить 240 км/ч.

