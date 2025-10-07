Простояв 52 роки в гаражі: виявлено культовий спорткар за $1,5 мільйона в новому стані (фото)
У США виявили капсулу часу Plymouth Barracuda Hemi 1970 року. Знамените 425-сильне авто за $1,5 мільйона не експлуатувалося понад пів століття.
Plymouth Barracuda 1970 року зберігався у гаражі в штаті Вірджинія. Його пробіг – лише 16,9 тис. км. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Цей Plymouth Barracuda Hemi придбали гонщики брати Страм. Упродовж трьох років спорткар активно виступав у драгрейсингу та здобув чимало перемог. Його модифікували для перегонів.
Утім, в 1973 році спортивне авто припинило участь у змаганнях і його поставили в гараж. Хоча Plymouth Barracuda не експлуатували, про нього дбали.
Автомобіль ніколи не реставрували, проте він у гарному стані. У нього рідні фарба та оздоблення салону в гарному стані. Двигун Hemi зберігся, проте його зняли. Тепер, коли один із братів Страм помер, його діти вирішили відновити авто, щоб воно знову могло їздити.
Варто відзначити, що зараз ціна Plymouth Barracuda Hemi 1970 року з малим пробігом сягає 1,5 мільйона доларів. Випущено лише 666 таких заряджених купе і вони дуже цінуються колекціонерами.
Великий 7,0-літровий V8 Hemi розвиває 425 к. с. та працює в парі з 3-ступінчастим автоматом. Plymouth Barracuda 1970 року здатен розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути 240 км/год.
До речі, нещодавно виявили Ford Mustang Boss 429 1969 року в новому стані. Його вартість становить $500 000.
Також Фокус розповідав, що в Україні виявили рідкісний BMW 70-х із цікавою історією.