Простояв 52 роки в гаражі: виявлено культовий спорткар за $1,5 мільйона в новому стані (фото)

У США виявили капсулу часу Plymouth Barracuda Hemi 1970 року. Знамените 425-сильне авто за $1,5 мільйона не експлуатувалося понад пів століття.

Related video

Plymouth Barracuda 1970 року зберігався у гаражі в штаті Вірджинія. Його пробіг – лише 16,9 тис. км. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Усього випустили лише 666 Plymouth Barracuda з 7,0-літровим V8 Hemi Фото: autoevolution.com

Цей Plymouth Barracuda Hemi придбали гонщики брати Страм. Упродовж трьох років спорткар активно виступав у драгрейсингу та здобув чимало перемог. Його модифікували для перегонів.

Утім, в 1973 році спортивне авто припинило участь у змаганнях і його поставили в гараж. Хоча Plymouth Barracuda не експлуатували, про нього дбали.

Спортивне авто добре збереглося Фото: autoevolution.com

Автомобіль ніколи не реставрували, проте він у гарному стані. У нього рідні фарба та оздоблення салону в гарному стані. Двигун Hemi зберігся, проте його зняли. Тепер, коли один із братів Страм помер, його діти вирішили відновити авто, щоб воно знову могло їздити.

Важливо

Капсула часу за $300 000: виявлено культовий американський спорткар 70-х у новому стані (фото)

Варто відзначити, що зараз ціна Plymouth Barracuda Hemi 1970 року з малим пробігом сягає 1,5 мільйона доларів. Випущено лише 666 таких заряджених купе і вони дуже цінуються колекціонерами.

425-сильний спорткар брав участь у драгрейсингу Фото: autoevolution.com

Великий 7,0-літровий V8 Hemi розвиває 425 к. с. та працює в парі з 3-ступінчастим автоматом. Plymouth Barracuda 1970 року здатен розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути 240 км/год.

До речі, нещодавно виявили Ford Mustang Boss 429 1969 року в новому стані. Його вартість становить $500 000.

Також Фокус розповідав, що в Україні виявили рідкісний BMW 70-х із цікавою історією.