На фермі знайшли найпотужніше авто 70-х у новому стані: воно коштує $200 000 (відео)

У США знайшли добре збережений Chevrolet Chevelle 1970 року в зарядженому виконанні LS6. Рідкісне 450-сильне авто простояло понад 25 років без руху

Спортивний Chevrolet Chevelle SS LS6 виявили на фермі у штаті Вісконсин. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Backyard Barn Finds.

Нинішній власник Chevrolet Chevelle LS6 розповів історію цього авто. Його придбали спеціально для участі в драгрейсингу, тому мало експлуатували.

Із 1999 року раритетне авто стояло на фермі Фото: скриншот / YouTube

Після завершення гоночної кар’єри спорткар теж мало їздив, а з 1999 року стояв у гаражі. Його пробіг становить лише 40 тис. км. Chevrolet Chevelle 1970 року непогано зберігся.

Спорткар мало експлуатувався і добре зберігся Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Chevelle SS LS6 зараз вважається цінною колекційною моделлю – екземпляри з малим пробігом коштують приблизно 200 000 доларів. Виготовлено лише 4475 цих авто.

Головна особливість Chevrolet Chevelle LS6 – величезний 7,4-літровий V8 потужністю 450 к. с. Свого часу це було найпотужніше серійне авто у світі.

Під капотом встановлено 7,4-літровий 450-сильний V8 Фото: скриншот / YouTube

Із 4-ступінчастою механічною КПП Chevrolet Chevelle LS6 здатен розігнатися до 100 км/год за 5,5 с і подолати ¼ милі (402 м) з місця за 13,5 с. Максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

До речі, нещодавно виявили рідкісний Ford Mustang 1969 року за $500 000 у новому стані.

