В США обнаружили заброшенный электрокар General Motors 90-х: его продали за $100 000 (фото)

В США нашли старый электромобиль GM EV1 1997 года. Малоизвестная модель является одним из первых электрокаров современной эпохи и отметилась мировым рекордом.

Купе General Motors (GM) EV1 в не лучшем состоянии продали на аукционе за 104 000 долларов — как за новый пикап Tesla Cybertruck. Эта модель считается раритетом, сообщает сайт Carscoops.

Электромобиль GM EV1 случайно обнаружили в городе Атланта, где он длительное время простоял на улице. Он покрыт слоем пыли и грязи, на кузове видны повреждения, а лобовое стекло разбито. Авто не способно передвигаться самостоятельно и его транспортировали на эвакуаторе.

Состояние авто оставляет желать лучшего Фото: carscoops.com

Высокая цена GM EV1 обусловлена тем, что до наших дней сохранилось лишь несколько десятков машин. Всего с 1996 по 1999 год выпустили 1117 электрокаров, однако модель считалась экспериментальной. Ее сдавали в лизинг и после завершения срока аренды концерн General Motors вернул себе и утилизировал большинство этих авто.

Именно GM EV1 считается первым серийным электромобилем "новой эры". Дело в том, что электрические модели были популярны в начале ХХ века, но потом интерес к ним пропал почти на 100 лет.

Конкретно этот электрокар General Motors EV1 с серийным номером 212 в свое время отличился тем, что поднялся на высоту 3200 м в горах. Долгое время это достижение считалось рекордом среди электрических моделей.

Выпустили всего 1117 электрических GM EV1 Фото: General Motors

Электромобиль GM EV1 1997 года оснащен 138-сильным мотором и 26 12-вольными свинцовыми аккумуляторами. Он разгонялся до 100 км/ч за 9 с и развивал 130 км/ч, а его запас хода достигал 150 км.

