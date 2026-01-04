Эксклюзив за $10 миллионов: на аукцион выставили знаковый болид Михаэля Шумахера (фото)
В Германии на аукционе будут продавать болид "Формулы-1" Benetton B192 1992 года. На этом авто соревновался молодой Михаэль Шумахер.
Авто Михаэля Шумахера оценили в 8,5 миллиона евро или 10 миллионов долларов. О болиде рассказали на сайте аукциона Broad Arrow.
Высокая цена Benetton B192 обусловлена тем, что именно на этом болиде Михаэль Шумахер одержал свою первую победу в "Формуле-1". В 1992 году молодой 23-летний немец выиграл сложный дождливый Гран-при Бельгии.Важно
В общем, на этом авто Михаэль Шумахер провел 5 гонок и также отметился вторым местом на Гран-при Канады.
После завершения сезона 1992 года Benetton B192 сохранили. В 2000 году команду приобрела компания Renault и болид долгое время хранился в коллекции французского автопроизводителя. В 2015 году болид Шумахера отреставрировали, а через год продали в частную коллекцию.
Болид Benetton B192 создан под руководством Росса Брауна и Рори Бирна, которые затем перешли с Шумахером в Ferrari и стали архитекторами успеха итальянской команды.
Карбоновый Benetton B192 весит всего 500 кг. Он оснащен 3,5-литровым V8 Ford-Cosworth мощностью 680 л. с. и является одним из последних болидов "Формулы-1" с механической КПП.
Ранее Фокус рассказывал, что в румынской глубинке обнаружили редкий Bugatti Михаэля Шумахера.
Также мы писали, что с молотка уйдет электромобиль 1912 года ориентировочной стоимостью $500 000.