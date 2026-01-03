Відомий виробник напоїв представив свій перший суперкар (фото)

Новий Red Bull RB17 показали у серійному виконанні. Перший суперкар компанії важить менш ніж тонну, має інноваційну аеродинаміку та оснащений 1200-сильною гібридною установкою.

Суперкар Red Bull RB17 почнуть виробляти з весни і всього зберуть 50 авто вартістю $6,5 мільйона. Про це повідомляє Top Gear.

Новий Red Bull RB17 – екстремальне трекове купе. У його розробці брав участь багаторічний конструктор болідів "Формули-1" Red Bull Едріан Ньюї.

Трековий суперкар важить усього 805 кг Фото: Red Bull

Аеродинаміці авто приділили чимало уваги. Передній спойлер, обвіс, кіль, невелике антикрило та гігантський дифузор забезпечують до 1700 кг притискної сили. При цьому карбонове купе Red Bull RB17 важить лише 805 кг.

Red Bull RB17 оснащений 1200-сильною гібридною установкою Фото: Red Bull

Для полегшення доступу в салон двері піднімаються догори. Усередині встановили кермо-штурвал у стилі "Формули-1" із вбудованим цифровим щитком приладів.

Спеціально для Red Bull RB17 британський виробник двигунів для "Формули-1" Cosworth розробив високооборотний 4,5-літровий V10, який розвиває 1000 к. с. при 15 000 об/хв. У парі з ним працює 200-сильний електромотор.

Щиток приладів встановили на кермі Фото: Red Bull

Максимальна швидкість Red Bull RB17 перевищує 350 км/год, а бокове прискорення в поворотах сягає 5G. Суперкар оснащений активною підвіскою, карбоново-керамічними гальмами та гоночними шинами-сліками.

