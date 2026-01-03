Известный производитель напитков представил свой первый суперкар (фото)

Новый Red Bull RB17 показали в серийном исполнении. Первый суперкар компании весит менее тонны, имеет инновационную аэродинамику и оснащен 1200-сильной гибридной установкой.

Суперкар Red Bull RB17 начнут производить с весны и всего соберут 50 авто стоимостью $6,5 миллиона. Об этом сообщает Top Gear.

Новый Red Bull RB17 — экстремальное трековое купе. В его разработке принимал участие многолетний конструктор болидов "Формулы-1" Red Bull Эдриан Ньюи.

Трековый суперкар весит всего 805 кг Фото: Red Bull

Аэродинамике авто уделили немало внимания. Передний спойлер, обвес, киль, небольшое антикрыло и гигантский диффузор обеспечивают до 1700 кг прижимной силы. При этом карбоновое купе Red Bull RB17 весит всего 805 кг.

Red Bull RB17 оснащен 1200-сильной гибридной установкой Фото: Red Bull

Для облегчения доступа в салон двери поднимаются вверх. Внутри установили руль-штурвал в стиле "Формулы-1" со встроенным цифровым щитком приборов.

Специально для Red Bull RB17 британский производитель двигателей для "Формулы-1" Cosworth разработал высокооборотный 4,5-литровый V10, который развивает 1000 л.с. при 15 000 об/мин. В паре с ним работает 200-сильный электромотор.

Щиток приборов установили на руле Фото: Red Bull

Максимальная скорость Red Bull RB17 превышает 350 км/ч, а боковое ускорение в поворотах достигает 5G. Суперкар оснащен активной подвеской, карбоново-керамическими тормозами и гоночными шинами-сликами.

