Их существует всего 9: на продажу выставили уникальный электрический суперкар Mercedes (фото)

В Германии продается купе Mercedes SLS AMG 2013 года в очень редком исполнении Electric Drive. Первый электрический суперкар марки оснащен 750-сильной установкой.

Суперкар Mercedes SLS AMG Electric Drive — одна из самых редких и нестандартных моделей немецкой марки в ХХІ веке. Об авто рассказали на сайте Classic Driver Market.

Суперкар оснащен 750-сильной гибридной установкой Фото: Classic Driver Market

Не все знают, что в линейке Mercedes SLS AMG были не только версии с 6,2-литровым V8, но и электрический вариант. Планировалось изготовить 100 таких суперкаров, однако из-за высокой цены (416 500 евро) и малого спроса собрали лишь 9 серийных авто и 3-4 прототипа.

Электромобиль Mercedes SLS AMG получил полный привод и четыре мотора, которые суммарно развивают 750 л. с. и 1000 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с, а его максимальную скорость ограничили на отметке 250 км/ч.

Выпустили всего 9 серийных Mercedes SLS AMG Фото: Classic Driver Market

400-вольтная литий-ионная батарея емкостью 60 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 250 км. Для установки электрической установки пришлось разработать новую переднюю подвеску. Также появилась система рекуперативного торможения.

Суперкар Mercedes SLS AMG Electric Drive сохранил знакомый дизайн с длинным капотом и дверями типа "крыло чайки", а отличить его можно по иному оформлению передней части.

Суперкар прекрасно сохранился Фото: Classic Driver Market

Именно это купе Mercedes SLS AMG Electric Drive приобрел норвежский миллиардер, а в 2020 году авто переехало в Германию. Его пробег составляет 14 тыс. км.

