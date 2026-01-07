Пылился 23 года: заброшенный суперкар Mercedes продают за 5 миллионов евро (фото)

В Париже выставили на аукцион знаменитый Mercedes 300 SL 1956 года. Состояние суперкара оставляет желать лучшего, но за него планируют получить до 5 миллионов евро.

Суперкар Mercedes 300 SL Gullwing не эксплуатировался 23 года. Интересную историю автомобиля рассказали на сайте французского аукционного дома Artcurial.

Купе Mercedes 300 SL Gullwing заказал шестикратный олимпийский чемпион по стрельбе, импортер Coca-Cola в Европу и кавалер Ордена Почетного легиона Клод Фусье. Он выбрал авто в максимальной комплектации.

Это одно из 29 алюминиевых купе Mercedes 300SL из алюминия Фото: Artcurial

Этот Mercedes 300 SL — один из всего 29 автомобилей с легким алюминиевым кузовом. К тому же, у него более мощный 235-сильный двигатель с непосредственным впрыском топлива и спортивная подвеска.

А еще Клод Фусье заказал редкий графитовый цвет и набор фирменного багажа. По сути, купе Mercedes 300 SL Gullwing — в эксклюзивной спецификации.

Суперкар сохранил оригинальные краску и кожаную отделку салона Фото: Artcurial

Спортсмен продал суперкар Mercedes в 1961 году и следующий владелец владел им до 2014 года. Он мало эксплуатировал авто, а с 2003 года оно не выезжало на дороги.

Нынешний владелец купил Mercedes 300 SL Gullwing в 2024 году и оказалось, что он живет в том же доме, в котором в 50-х жил Клод Фусье.

Авто имеет более мощный инжекторный двигатель на 235 л. с. Фото: Artcurial

Раритетный суперкар Mercedes 300 SL покрыт слоем пыли и нуждается в реставрации, однако у него до сих пор родные краска и кожаный салон, а ржавчины нет. Пробег авто составляет всего 34 255 км.

