Звезда 80-х: обнаружен культовый Mercedes W123 без пробега и в заводской упаковке (фото)

В Германии продали седан Mercedes W123 в новом состоянии. За знаменитое авто отдали 38 тысяч евро.

Mercedes 300D W123 1984 года вообще не эксплуатировался, а вместо этого простоял четыре десятилетия в гараже. Об автомобиле рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.

Авто продали за 38 000 евро

Купить Mercedes W123 в 1984 году решил немецкий таксист. Машину он взял про запас, ведь уже работал именно на таком седане. Для модели это был последний год и немец опасался, что его преемник уже не будет столь надежным.

В салоне сиденья запакованы в целлофановые чехлы

Впрочем, новый Mercedes W124 оказался не менее выносливым. Mercedes 300D так и остался стоять в гараже до наших дней.

Седан идеально сохранился

Седан Mercedes W123 идеально сохранился снаружи и внутри. На его одометре высвечивается пробег всего 82 км, а передние сиденья запакованы в заводские целлофановые чехлы. Также авто имеет родную резину.

Седан оснащен 88-сильным дизелем

Mercedes 300D оснащен 3,0-литровым пятицилиндровым дизелем ОМ167 без турбины мощностью 88 л. с., который известен своей выносливостью и способен преодолеть миллион километров. В паре с ним работает 4-ступенчатая механическая КПП.

Кстати, недавно в США обнаружили хорошо сохранившийся универсал Mercedes W123 с более мощной версией этого дизеля.

