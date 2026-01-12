Маленька Ґодзілла: компактний Suzuki переробили на дешевий клон Nissan Skyline GT-R (фото)

Мініатюрний Suzuki Twin 2000-х отримав нове життя. Компактне міське авто перетворили на зменшену копію культового Nissan Skyline GT-R R32.

Незвичний тюнінг Suzuki Twin виконало знамените японське ательє Rocket Bunny. Проєкт презентували на автосалоні в Токіо, повідомляє видання Road and Track.

Авто отримало антикрило і знайомі круглі ліхтарі

2,7-метровий кей-кар Suzuki Twin 2003 року став купе і тепер схожий на Nissan Skyline GT-R R32. У нього характерний дизайн передньої частини із продовгуватими фарами і знайомі круглі ліхтарі.

Крім того, розширили крила Suzuki Twin, встановили агресивні бампери в стилі Nissan Skyline GT-R, розширили крила та додали антикрило. У салоні з’явилися спортивні ковшеподібні крісла та каркас безпеки.

Хетчбек переробили на купе

Тюнінг-пакет коштує усього 4200 доларів і за ці гроші, звісно, силовий агрегат не модернізували. Suzuki Twin оснащений 44-сильною гібридною установкою з 658-кубовим бензиновим двигуном та електромотором.

Nissan Skyline GT-R R32 Фото: Nissan

Для порівняння: спорткар Nissan Skyline GT-R R32 отримав 2,6-літрову турбошістку на 280 к. с., яка дозволяє розганятися до сотні за 5,6 с і розвивати 250 км/год. За видатні характеристики і численні перемоги в перегонах модель отримала прізвисько Ґодзілла.

