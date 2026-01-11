Китайський позашляховик перетворили на клон Mercedes G-Class Brabus за $90 000 (відео)

Позашляховик Tank 300 від Great Wall отримав нову версію. Китайську модель переробили на копію "Гелендвагена".

Копія "Гелендвагена" на базі китайського Tank 300 створена в Таїланді. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Тюнінг Tank 300 виконало ательє Shana E-Sport. В якості зразка для наслідування обрали Mercedes-AMG G63 у виконанні від Brabus.

Китайський позашляховик отримав нову передню частину в стилі зарядженого "Гелендвагена". Решітка радіатора, фари, бампер та капот із повітрозбірниками зробили Tank 300 схожим на Mercedes G-Class Brabus.

Позашляховик оснащений 350-сильною гібридною установкою

Крім того, з’явилися нові розширювачі арок, додаткова оптика, спойлер та багажник на даху. А ще пропонують 20-дюймові литі диски із позашляховою гумою або 22-дюймові колеса із низькопрофільними шинами.

Салон Tank 300 кардинально не міняли, адже він і так копіює інтер’єр "Гелендвагена" — достатньо поглянути на характерні дефлектори обдування. У Shana E-Sport лише оздобили його дорогою шкірою та карбоном, а також додали доводчики дверей.

Салон оздобили шкірою та карбоном

Tank 300 зберіг 350-сильну гібридну установку з 2,0-літровою турбочетвіркою та електромотором, а також 9-ступінчастий автомат і повний привід. Авто отримало боковий вихлоп та покращені диски Brembo.

Тюнінг Tank 300 від Shana E-Sport коштує 1 080 000 бат ($34 500), ще в 1,8 млн бат ($57 500) обійдеться авто-донор. Отже, китайська копія "Гелендвагена" недешева – 92 000 доларів. Утім, і Mercedes G-Class Brabus у кілька разів дорожчий.

