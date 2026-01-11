Підтримайте нас RU
Китайський позашляховик перетворили на клон Mercedes G-Class Brabus за $90 000 (відео)

клон гелендвагена
Tank 300 перетворили на клон "Гелендвагена"

Позашляховик Tank 300 від Great Wall отримав нову версію. Китайську модель переробили на копію "Гелендвагена".

Копія "Гелендвагена" на базі китайського Tank 300 створена в Таїланді. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Тюнінг Tank 300 виконало ательє Shana E-Sport. В якості зразка для наслідування обрали Mercedes-AMG G63 у виконанні від Brabus.

Китайський позашляховик отримав нову передню частину в стилі зарядженого "Гелендвагена". Решітка радіатора, фари, бампер та капот із повітрозбірниками зробили Tank 300 схожим на Mercedes G-Class Brabus.

Tank 300
Позашляховик оснащений 350-сильною гібридною установкою

Крім того, з’явилися нові розширювачі арок, додаткова оптика, спойлер та багажник на даху. А ще пропонують 20-дюймові литі диски із позашляховою гумою або 22-дюймові колеса із низькопрофільними шинами.

Новий китайський позашляховик виявився гібридом "Гелендвагена", Jeep і Land Rover (фото)
Салон Tank 300 кардинально не міняли, адже він і так копіює інтер’єр "Гелендвагена" — достатньо поглянути на характерні дефлектори обдування. У Shana E-Sport лише оздобили його дорогою шкірою та карбоном, а також додали доводчики дверей.

салон Tank 300
Салон оздобили шкірою та карбоном

Tank 300 зберіг 350-сильну гібридну установку з 2,0-літровою турбочетвіркою та електромотором, а також 9-ступінчастий автомат і повний привід. Авто отримало боковий вихлоп та покращені диски Brembo.

Тюнінг Tank 300 від Shana E-Sport коштує 1 080 000 бат ($34 500), ще в 1,8 млн бат ($57 500) обійдеться авто-донор. Отже, китайська копія "Гелендвагена" недешева – 92 000 доларів. Утім, і Mercedes G-Class Brabus у кілька разів дорожчий.

Раніше Фокус розповідав про новий 800-сильний кабріолет Mercedes G-Class Brabus.

Також ми писали про броньований позашляховик Rezvani на 1000 сил.