Новий китайський позашляховик виявився гібридом "Гелендвагена", Jeep і Land Rover (фото)

В інтернет потрапили фото BAIC BJ81. Китайський рамний позашляховик зовні нагадує одразу три відомі моделі.

Новий BAIC BJ81 вийде на ринок у третьому кварталі 2026 року та замінить позашляховик BAIC Beijing BJ80. Про це повідомляє китайський сайт Autohome.

У профіль авто схоже на класичні Land Rover Фото: autohome.com.cn

Дизайн BAIC BJ81 виявився доволі знайомим, адже в ньому поєднуються риси одразу трьох культових рамних позашляховиків – Jeep Wrangler, класичного Land Rover Defender та Mercedes G-Class.

Позашляховик отримає бензинові турбомотори Фото: autohome.com.cn

Зокрема, решітка радіатора виконана у стилістиці Jeep, а фари нагадують оптику "Гелендвагена". У профіль автомобіль схожий на Defender першого покоління.

Салон BAIC BJ81 не показали, тримають у секреті і характеристики позашляховика. За даними сайту Autohome, рамна модель збереже бензинові двигуни попередника – 2,3-літрову турбочетвірку потужністю 231 к. с. та 3,0-літровий 280-сильний V6 із турбонаддувом.

BAIC BJ81 вийде на ринок у 2026 році Фото: autohome.com.cn

Обидві версії отримають 8-ступінчастий автомат та повний привід зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Крім того, на фото видно гальма від Brembo.

