Новый китайский внедорожник оказался гибридом "Гелендвагена", Jeep и Land Rover (фото)

В интернет попали фото BAIC BJ81. Китайский рамный внедорожник внешне напоминает сразу три известные модели.

Новый BAIC BJ81 выйдет на рынок в третьем квартале 2026 года и заменит внедорожник BAIC Beijing BJ80. Об этом сообщает китайский сайт Autohome.

В профиль авто похоже на классические Land Rover Фото: autohome.com.cn

Дизайн BAIC BJ81 оказался довольно знакомым, ведь в нем сочетаются черты сразу трех культовых рамных внедорожников — Jeep Wrangler, классического Land Rover Defender и Mercedes G-Class.

Внедорожник получит бензиновые турбомоторы Фото: autohome.com.cn

В частности, решетка радиатора выполнена в стилистике Jeep, а фары напоминают оптику "Гелендвагена". В профиль автомобиль похож на Defender первого поколения.

Салон BAIC BJ81 не показали, держат в секрете и характеристики внедорожника. По данным сайта Autohome, рамная модель сохранит бензиновые двигатели предшественника — 2,3-литровую турбочетверку мощностью 231 л. с. и 3,0-литровый 280-сильный V6 с турбонаддувом.

BAIC BJ81 выйдет на рынок в 2026 году Фото: autohome.com.cn

Обе версии получат 8-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Кроме того, на фото видны тормоза от Brembo.

