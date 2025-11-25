Land Rover выпустил свой лучший внедорожник для самых суровых условий (фото)

Land Rover презентовал экстремальный Defender Dakar D7-X. Внедорожник с мощным V8 подготовили к тяжелому бездорожью.

Land Rover называет новый Defender Dakar D7-X лучшим и наиболее способным внедорожником за всю историей модели. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте британского автопроизводителя.

Авто оснащено 4,4-литровым V8 твин-турбо Фото: Land Rover

Из названия нетрудно догадаться, что новый Land Rover Defender создали специально для ралли-марафона "Дакар", который стартует 3 января в Саудовской Аравии. За руль одного из авто сядет 14-кратный победитель "Дакара" Стефан Петерансель. Внедорожник будет соревноваться в новом классе Stock — эти авто максимально близки к серийным моделям.

Defender Dakar D7-X получил шноркели и внедорожную резину Фото: Land Rover

За основу для гоночного авто взяли топовый заряженный Defender OCTA с 4,4-литровым 635-сильным V8 твин-турбо, который недавно побывал на тесте Фокуса. Для езды в пустыне двигатель получил усиленную систему охлаждения и специальный режим Flight Mode для быстрого преодоления песчаных дюн.

Также установили большой 550-литровый бензобак, которого хватит на 800 км быстрой езды по бездорожью. Примечательно, что авто может использовать экологически чистое синтетическое топливо. В подвеске появились новые усиленные амортизаторы Bilstein.

Отличить новый Defender Dakar D7-X можно по дополнительным воздухозаборникам, шноркелю и 35-дюймовым внедорожным шинам, для которых понадобились расширители арок. Также авто получило дополнительную оптику и усиленную защиту днища. К тому же, у него пустынный камуфляжный окрас.

В салоне установили спортивные кресла и каркас безопасности Фото: Land Rover

Из салона Defender OCTA убрали отделку и шумоизоляцию, зато установили спортивные передние кресла и каркас безопасности. Штурман получил два больших дисплея. Задних сидений нет — это высвободило место для запасных колес и 8-литровой емкости с питьевой водой.

