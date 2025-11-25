Land Rover випустив свій кращий позашляховик для найсуворіших умов (фото)

Land Rover презентував екстремальний Defender Dakar D7-X. Позашляховик із потужним V8 підготували до важкого бездоріжжя.

Land Rover називає новий Defender Dakar D7-X найкращим та найбільш здібним позашляховиком за всю історією моделі. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті британського автовиробника.

Авто оснащене 4,4-літровим V8 твін-турбо Фото: Land Rover

Із назви неважко догадатися, що новий Land Rover Defender створили спеціально для ралі-марафону "Дакар", який стартує 3 січня в Саудівській Аравії. За кермо одного з авто сяде 14-разовий переможець "Дакара" Стефан Петерансель. Позашляховик змагатиметься у новому класі Stock — ці авто максимально близькі до серійних моделей.

Defender Dakar D7-X отримав шноркелі та позашляхову гуму Фото: Land Rover

За основу для гоночного авто взяли топовий заряджений Defender OCTA із 4,4-літровим 635-сильним V8 твін-турбо, який нещодавно побував на тесті Фокусу. Для їзди в пустелі двигун отримав посилену систему охолодження та спеціальний режим Flight Mode для швидкого долання піщаних дюн.

Відео дня

Важливо

Тест-драйв нового Defender OCTA: потужний "спорткар" для бездоріжжя

Також встановили великий 550-літровий бензобак, якого вистачить на 800 км швидкої їзди бездоріжжям. Примітно, що авто може використовувати екологічне чисте синтетичне пальне. У підвісці з'явилися нові посилені амортизатори Bilstein.

Відрізнити новий Defender Dakar D7-X можна за додатковими повітрозабірниками, шноркелем та 35-дюймовими позашляховими шинами, для яких знадобилися розширювачі арок. Також авто отримало додаткову оптику і посилений захист днища. До того ж, у нього пустельне камуфляжне забарвлення.

У салоні встановили спортивні крісла і каркас безпеки Фото: Land Rover

Із салону Defender OCTA прибрали оздоблення та шумоізоляцію, зате встановили спортивні передні крісла та каркас безпеки. Штурман отримав два великі дисплеї. Задніх сидінь немає — це вивільнило місце для запасних коліс і 8-літрової ємності з питною водою.

До речі, недавно презентували лімітований кабріолет "Гелендваген" потужністю 800 сил. Він має позашляхову версію.

Також Фокус розповідав про 830-сильний електричний позашляховик Hummer у Києві.