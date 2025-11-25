Land Rover випустив свій кращий позашляховик для найсуворіших умов (фото)
Land Rover презентував екстремальний Defender Dakar D7-X. Позашляховик із потужним V8 підготували до важкого бездоріжжя.
Land Rover називає новий Defender Dakar D7-X найкращим та найбільш здібним позашляховиком за всю історією моделі. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті британського автовиробника.
Із назви неважко догадатися, що новий Land Rover Defender створили спеціально для ралі-марафону "Дакар", який стартує 3 січня в Саудівській Аравії. За кермо одного з авто сяде 14-разовий переможець "Дакара" Стефан Петерансель. Позашляховик змагатиметься у новому класі Stock — ці авто максимально близькі до серійних моделей.
За основу для гоночного авто взяли топовий заряджений Defender OCTA із 4,4-літровим 635-сильним V8 твін-турбо, який нещодавно побував на тесті Фокусу. Для їзди в пустелі двигун отримав посилену систему охолодження та спеціальний режим Flight Mode для швидкого долання піщаних дюн.
Також встановили великий 550-літровий бензобак, якого вистачить на 800 км швидкої їзди бездоріжжям. Примітно, що авто може використовувати екологічне чисте синтетичне пальне. У підвісці з'явилися нові посилені амортизатори Bilstein.
Відрізнити новий Defender Dakar D7-X можна за додатковими повітрозабірниками, шноркелем та 35-дюймовими позашляховими шинами, для яких знадобилися розширювачі арок. Також авто отримало додаткову оптику і посилений захист днища. До того ж, у нього пустельне камуфляжне забарвлення.
Із салону Defender OCTA прибрали оздоблення та шумоізоляцію, зате встановили спортивні передні крісла та каркас безпеки. Штурман отримав два великі дисплеї. Задніх сидінь немає — це вивільнило місце для запасних коліс і 8-літрової ємності з питною водою.
