Китайский УАЗ: на европейский рынок выходит недорогой аналог Jeep Wrangler (фото)

Рамный внедорожник BAIC 212 T01 начали продавать в Европе. Недорогая модель в ретростиле богато оснащена и отличается отличной проходимостью.

Новый BAIC 212 T01 дебютировал на европейском рынке под другим названием — Yooudooo 6. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Внедорожник BAIC 212 T01 — преемник BAW BJ212, который выпускался с 1965 по 2021 год. Это был китайский аналог УАЗ, который использовался в армии КНР и экстренных службах. Новая модель будет более доступной альтернативой Jeep Wrangler.

BAIC 212 T01 оснащен полным приводом с понижающей передачей и помощью на спуске Фото: BAIC

4,7-метровый BAIC 212 T01 внешне напоминает предшественника с массивными бамперами, высоким капотом и круглыми фарами. Брутальный стиль преобладает и в салоне, однако внутри появились цифровой щиток приборов и 12,3-дюймовый тачскрин.

Новый Yooudooo 6 в Европе предложат в одной версии Adventurer за 38 621 евро. Комплектация включает диодные фары, люк, бесключевой доступ, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, датчики дождя и света, парктроник, камеры кругового обзора.

Китайский внедорожник Yooudooo 6 комплектуют 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 252 л. с. и 8-ступенчатым автоматом. Он развивает 170 км/ч и расходует в среднем 10,9 л на 100 км, также можно буксировать 2,5-тонный прицеп.

Доступная модель довольно богато оснащена Фото: BAIC

Рамный Yooudooo 6 имеет полный привод с понижающей передачей, блокировку дифференциалов и систему помощи на спуске. Его клиренс составляет 235 мм, что позволяет форсировать броды глубиной до 850 мм.

