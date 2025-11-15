"Небесная лестница" не покорилась новому кроссоверу Chery: он скатился вниз с горы (видео)

Неудачей закончилась попытка Chery повторить достижение Land Rover и заехать по "Небесной лестнице" на гору Тянмэнь в Китае. Кроссовер Fulwin X3 L скатился вниз и попал в аварию.

Инцидент имел место 12 ноября и именно из-за него гору на два дня закрыли для туристов. Об этом сообщает сайт Motor1.

В Chery пытались повторить трюк, который в 2018 году провернул Land Rover. Тогда Range Rover Sport заехал по лестнице к арке "Небесные врата" на горе Тянмэнь. Он без особых проблем преодолел 300-метровую дистанцию с 999 ступеньками и углом подъема до 60°.

Кроссовер скатился вниз и повредил ограждение Фото: Скриншот

Впрочем, новый Chery Fulwin X3 L не смог преодолеть сложное препятствие. Проехав примерно половину дистанции, кроссовер забуксовал на скользкой лестнице, покатился вниз и врезался в ограждение.

В ДТП никто не пострадал, однако новый Chery Fulwin X3 L нуждается в ремонте. К тому же, из-за поврежденного ограждения лестница на горе Тянмень не работала для туристов 12 и 13 ноября. В Chery официально извинились за инцидент.

В 2018 году Range Rover Sport

Примечательно, что кроссовер Chery Fulwin X3 L внешне очень напоминает автомобили Land Rover и особенно — Defender. Авто оснащено полноприводной плагин-гибридной установкой мощностью 422 л. с. с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов.

Ранее Фокус рассказывал о недорогой копии Lamborghini Urus от Chery.

Также мы писали, что в Украине на бездорожье застрял суперкар Ferrari.