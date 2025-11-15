"Небесні сходи" не підкорилися новому кросоверу Chery: він скотився вниз із гори (відео)
Невдачею закінчилася спроба Chery повторити досягнення Land Rover та заїхати "Небесними сходами" на гору Тянмень в Китаї. Кросовер Fulwin X3 L скотився донизу і потрапив у аварію.
Інцидент мав місце 12 листопада і саме через нього гору на два дні закрили для туристів. Про це повідомляє сайт Motor1.
У Chery намагалися повторити трюк, який у 2018 році провернув Land Rover. Тоді Range Rover Sport заїхав сходами до арки "Небесні ворота" на горі Тянмень. Він без особливих проблем подолав 300-метрову дистанцію з 999 сходинками та кутом підйому до 60°.
Утім, новий Chery Fulwin X3 L не спромігся подолати складну перешкоду. Проїхавши приблизно половину дистанції, кросовер забуксував на слизьких сходах, покотився донизу та врізався в огорожу.Важливо
У ДТП ніхто не постраждав, проте новий Chery Fulwin X3 L потребує ремонту. До того ж, через пошкоджену огорожу сходи на горі Тянмень не працювали для туристів 12 і 13 листопада. У Chery офіційно перепросили за інцидент.
Примітно, що кросовер Chery Fulwin X3 L зовні дуже нагадує автомобілі Land Rover і особливо – Defender. Авто оснащене повнопривідною плагін-гібридною установкою потужністю 422 к. с. із 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів.
Раніше Фокус розповідав про недорогу копію Lamborghini Urus від Chery.
Також ми писали, що в Україні на бездоріжжі застряг суперкар Ferrari.