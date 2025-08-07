Chery представила потужний електрифікований кросовер за ціною "Дастера" (фото)

Представлено новий Chery Fulwin X3. Доступний електрифікований кросовер запропонують у версіях потужністю до 422 к. с.

Кросовер Chery Fulwin X3 надійде у продаж із середини серпня і коштуватиме приблизно від $20 000. Про авто розповіли на сайті CarNewsChina.

Новий Chery Fulwin X3 вирізняється класичним "позашляховим" дизайном із двооб’ємним профілем та рубаними поверхнями. У нього тоненькі діодні фари, масивні бампери та розширені крила. Задня частина з вертикальними ліхтарями витримана у стилі Land Rover Defender.

Авто пропонують у двох варіантах за довжиною Фото: Chery

Кросовер Chery випускатимуть у стандартному 4,3-метровому виконанні та подовженій 4,5-метровій версії X3L.

У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Комплектація включає аудіосистему з 12 динаміками та систему напівавтономного водіння.

Недорогий позашляховик Chery виявився гібридом Land Rover Defender і Toyota Prado (фото)

Електромобіль Chery Fulwin X3 пропонують у задньопривідній 248-сильній та повнопривідній 342-сильній модифікаціях. Обидві вони оснащені батареєю на 68,3 кВт∙год, а запас ходу сягає 520 км.

На центральній панелі встановлено великий тачскрін Фото: Chery

Також доступний 422-сильний варіант із 1,5-літровим бензиновим мотором-генератором на 154 к. с. Розгін до 100 км/год займає 4,7 с. На вибір пропонують батареї ємністю 20,6 та 33,7 кВт∙год: запас ходу на електротязі становить 90 і 150 км, відповідно.

До речі, недавно презентували електрифікований кросовер від Chery для Європи.

Також Фокус писав про електрокросовер Hyundai за $20 000 із запасом ходу 700 км.