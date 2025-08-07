Chery представила мощный электрифицированный кроссовер по цене "Дастера" (фото)

Представлен новый Chery Fulwin X3. Доступный электрифицированный кроссовер предложат в версиях мощностью до 422 л. с.

Кроссовер Chery Fulwin X3 поступит в продажу с середины августа и будет стоить примерно от $20 000. Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.

Новый Chery Fulwin X3 отличается классическим "внедорожным" дизайном с двухобъемным профилем и рублеными поверхностями. У него тоненькие диодные фары, массивные бамперы и расширенные крылья. Задняя часть с вертикальными фонарями выдержана в стиле Land Rover Defender.

Авто предлагают в двух вариантах по длине Фото: Chery

Кроссовер Chery будут выпускать в стандартном 4,3-метровом исполнении и удлиненной 4,5-метровой версии X3L.

В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Комплектация включает аудиосистему с 12 динамиками и систему полуавтономного вождения.

Электромобиль Chery Fulwin X3 предлагается в заднеприводной 248-сильной и полноприводной 342-сильной модификациях. Обе они оснащены батареей на 68,3 кВт∙ч, а запас хода достигает 520 км.

На центральной панели установлен большой тачскрин Фото: Chery

Также доступен 422-сильный вариант с 1,5-литровым бензиновым мотором-генератором на 154 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с. На выбор предлагают батареи емкостью 20,6 и 33,7 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет 90 и 150 км, соответственно.

Кстати, недавно презентовали электрифицированный кроссовер от Chery для Европы.

Также Фокус писал об электрокроссовере Hyundai за $20 000 с запасом хода 700 км.