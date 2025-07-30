Chery показала недорогой электрифицированный кроссовер премиум-класса для Европы (фото)
Обнародованы первые официальные фото Exeed Exlantix EX. Семейный кроссовер от премиального подразделения Chery получит электрифицированную установку.
Новый Exeed Exlantix EX презентуют в сентябре на автошоу в Мюнхене и он будет продаваться в Европе. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Кроссовер Chery является модернизированной экспортной версией Exeed TXL. Авто отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом", крупными фарами и выраженными крыльями. У него изогнутая оконная линия и большой спойлер на крыше.
Размеры Exeed Exlantix EX:
- длина — 4780 мм;
- ширина — 1890 мм;
- высота — 1725 мм;
- колесная база — 2800 мм;
- масса — 2065 кг.
Салон Exeed Exlantix EX показали лишь частично и на фото видно, что авто получило большой тачскрин. Комплектация будет включать 18-дюймовые диски и систему полуавтономного движения.
Новый кроссовер Chery Exeed Exlantix EX будут предлагать в плагин-гибридном исполнении с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 154 л. с. и электромотором, мощность которого держат в секрете. Батарея емкостью 32,6 кВт∙ч позволит проехать 165 км на электротяге.
Между прочим, на европейский рынок выходит и клон Range Rover от Chery.
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