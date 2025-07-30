Chery показала недорогой электрифицированный кроссовер премиум-класса для Европы (фото)

Обнародованы первые официальные фото Exeed Exlantix EX. Семейный кроссовер от премиального подразделения Chery получит электрифицированную установку.

Related video

Новый Exeed Exlantix EX презентуют в сентябре на автошоу в Мюнхене и он будет продаваться в Европе. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Авто получит плагин-гибридную установку Фото: Chery

Кроссовер Chery является модернизированной экспортной версией Exeed TXL. Авто отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом", крупными фарами и выраженными крыльями. У него изогнутая оконная линия и большой спойлер на крыше.

В салоне установлен большой тачскрин Фото: autohome.com.cn

Размеры Exeed Exlantix EX:

длина — 4780 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1725 мм;

колесная база — 2800 мм;

масса — 2065 кг.

Салон Exeed Exlantix EX показали лишь частично и на фото видно, что авто получило большой тачскрин. Комплектация будет включать 18-дюймовые диски и систему полуавтономного движения.

Запас хода на электротяге составит 165 км Фото: Chery

Новый кроссовер Chery Exeed Exlantix EX будут предлагать в плагин-гибридном исполнении с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 154 л. с. и электромотором, мощность которого держат в секрете. Батарея емкостью 32,6 кВт∙ч позволит проехать 165 км на электротяге.

Между прочим, на европейский рынок выходит и клон Range Rover от Chery.

Также Фокус писал о семейном кроссовере от BYD мощностью почти 1000 сил.