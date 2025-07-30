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Авто

Chery показала недорогий електрифікований кросовер преміумкласу для Європи (фото)

Exeed Exlantix EX
Кросовер Exeed Exlantix EX від Chery продаватимуть у Європі | Фото: Chery

Оприлюднено перші офіційні фото Exeed Exlantix EX. Сімейний кросовер від преміального підрозділу Chery отримає електрифіковану установку.

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Новий Exeed Exlantix EX презентують у вересні на автошоу в Мюнхені і він продаватиметься в Європі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Chery Exeed Exlantix EX
Авто отримає плагін-гібридну установку
Фото: Chery

Кросовер Chery є модернізованою експортною версією Exeed TXL. Авто вирізняється обтічним дизайном із вираженим "носом", крупними фарами та вираженими крилами. У нього вигнута віконна лінія та великий спойлер на даху.

Салон Exeed Exlantix
У салоні встановлено великий тачскрін
Фото: autohome.com.cn

Розміри Exeed Exlantix EX:

  • довжина – 4780 мм;
  • ширина – 1890 мм;
  • висота – 1725 мм;
  • колісна база – 2800 мм;
  • маса – 2065 кг.

Салон Exeed Exlantix EX показали лише частково і на фото видно, що авто отримало великий тачскрін. Комплектація включатиме 18-дюймові диски та систему напівавтономного руху.

Chery Exeed Exlantix
Запас ходу на електротязі складе 165 км
Фото: Chery

Новий кросовер Chery Exeed Exlantix EX пропонуватимуть в плагін-гібридному виконанні з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 154 к. с. та електромотором, потужність якого тримають у секреті. Батарея ємністю 32,6 кВт∙год дозволить проїхати 165 км на електротязі.

Між іншим, на європейський ринок виходить і клон Range Rover від Chery.

Також Фокус писав про сімейний кросовер від BYD потужністю майже 1000 сил.