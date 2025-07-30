Chery показала недорогий електрифікований кросовер преміумкласу для Європи (фото)

Оприлюднено перші офіційні фото Exeed Exlantix EX. Сімейний кросовер від преміального підрозділу Chery отримає електрифіковану установку.

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Новий Exeed Exlantix EX презентують у вересні на автошоу в Мюнхені і він продаватиметься в Європі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Авто отримає плагін-гібридну установку Фото: Chery

Кросовер Chery є модернізованою експортною версією Exeed TXL. Авто вирізняється обтічним дизайном із вираженим "носом", крупними фарами та вираженими крилами. У нього вигнута віконна лінія та великий спойлер на даху.

У салоні встановлено великий тачскрін Фото: autohome.com.cn

Розміри Exeed Exlantix EX:

довжина – 4780 мм;

ширина – 1890 мм;

висота – 1725 мм;

колісна база – 2800 мм;

маса – 2065 кг.

Салон Exeed Exlantix EX показали лише частково і на фото видно, що авто отримало великий тачскрін. Комплектація включатиме 18-дюймові диски та систему напівавтономного руху.

Запас ходу на електротязі складе 165 км Фото: Chery

Новий кросовер Chery Exeed Exlantix EX пропонуватимуть в плагін-гібридному виконанні з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 154 к. с. та електромотором, потужність якого тримають у секреті. Батарея ємністю 32,6 кВт∙год дозволить проїхати 165 км на електротязі.

Між іншим, на європейський ринок виходить і клон Range Rover від Chery.

Також Фокус писав про сімейний кросовер від BYD потужністю майже 1000 сил.