Chery показала недорогий електрифікований кросовер преміумкласу для Європи (фото)
Оприлюднено перші офіційні фото Exeed Exlantix EX. Сімейний кросовер від преміального підрозділу Chery отримає електрифіковану установку.
Новий Exeed Exlantix EX презентують у вересні на автошоу в Мюнхені і він продаватиметься в Європі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Кросовер Chery є модернізованою експортною версією Exeed TXL. Авто вирізняється обтічним дизайном із вираженим "носом", крупними фарами та вираженими крилами. У нього вигнута віконна лінія та великий спойлер на даху.
Розміри Exeed Exlantix EX:
- довжина – 4780 мм;
- ширина – 1890 мм;
- висота – 1725 мм;
- колісна база – 2800 мм;
- маса – 2065 кг.
Салон Exeed Exlantix EX показали лише частково і на фото видно, що авто отримало великий тачскрін. Комплектація включатиме 18-дюймові диски та систему напівавтономного руху.
Новий кросовер Chery Exeed Exlantix EX пропонуватимуть в плагін-гібридному виконанні з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 154 к. с. та електромотором, потужність якого тримають у секреті. Батарея ємністю 32,6 кВт∙год дозволить проїхати 165 км на електротязі.
Між іншим, на європейський ринок виходить і клон Range Rover від Chery.
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