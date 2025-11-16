Китайський УАЗ: на європейський ринок виходить недорогий аналог Jeep Wrangler (фото)

Рамний позашляховик BAIC 212 T01 почали продавати в Європі. Недорога модель у ретростилі багато оснащена та вирізняється чудовою прохідністю.

Новий BAIC 212 T01 дебютував на європейському ринку під іншою назвою – Yooudooo 6. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Позашляховик BAIC 212 T01 — наступник BAW BJ212, який випускали із 1965 по 2021 рік. Це був китайський аналог УАЗ, який використовували в армії КНР та екстрених службах. Нова модель буде доступнішою альтернативою Jeep Wrangler.

BAIC 212 T01 оснащений повним приводом зі знижувальною передачею та допомогою на спуску Фото: BAIC

4,7-метровий BAIC 212 T01 зовні нагадує попередника із масивними бамперами, високим капотом і круглими фарами. Брутальний стиль переважає і в салоні, проте всередині з’явилися цифровий щиток приладів та 12,3-дюймовий тачскрін.

Новий Yooudooo 6 в Європі запропонують у одній версії Adventurer за 38 621 євро. Комплектація включає діодні фари, люк, безключовий доступ, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, датчики дощу та світла, парктронік, камери кругового огляду.

Китайський позашляховик Yooudooo 6 комплектують 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 252 к. с. та 8-ступінчастим автоматом. Він розвиває 170 км/год і витрачає у середньому 10,9 л на 100 км, також можна буксирувати 2,5-тонний причіп.

Доступна модель доволі багато оснащена Фото: BAIC

Рамний Yooudooo 6 має повний привід зі знижувальною передачею, блокування диференціалів та систему допомоги на спуску. Його кліренс становить 235 мм, що дозволяє форсувати броди глибиною до 850 мм.

