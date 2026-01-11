Китайский внедорожник превратили в клон Mercedes G-Class Brabus за $90 000 (видео)

Внедорожник Tank 300 от Great Wall получил новую версию. Китайскую модель переделали в копию "Гелендвагена".

Копия "Гелендвагена" на базе китайского Tank 300 создана в Таиланде. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Тюнинг Tank 300 выполнило ателье Shana E-Sport. В качестве образца для подражания выбрали Mercedes-AMG G63 в исполнении от Brabus.

Китайский внедорожник получил новую переднюю часть в стиле заряженного "Гелендвагена". Решетка радиатора, фары, бампер и капот с воздухозаборниками сделали Tank 300 похожим на Mercedes G-Class Brabus.

Внедорожник оснащен 350-сильной гибридной установкой

Кроме того, появились новые расширители арок, дополнительная оптика, спойлер и багажник на крыше. А еще предлагают 20-дюймовые литые диски с внедорожной резиной или 22-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами.

Салон Tank 300 кардинально не меняли, ведь он и так копирует интерьер "Гелендвагена" — достаточно взглянуть на характерные дефлекторы обдува. В Shana E-Sport лишь отделали его дорогой кожей и карбоном, а также добавили доводчики дверей.

Tank 300 сохранил 350-сильную гибридную установку с 2,0-литровой турбочетверкой и электромотором, а также 9-ступенчатый автомат и полный привод. Авто получило боковой выхлоп и улучшенные диски Brembo.

Тюнинг Tank 300 от Shana E-Sport стоит 1 080 000 бат ($34 500), еще в 1,8 млн бат ($57 500) обойдется авто-донор. Таким образом, китайская копия "Гелендвагена" недешевая — 92 000 долларов. Впрочем, и Mercedes G-Class Brabus в несколько раз дороже.

