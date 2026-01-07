Кросовер Nissan X-Trail перетворили на недорогий позашляховий автодім для двох (фото)

Nissan X-Trail отримав оригінальну модифікацію Multibed. Кросовер переробили на затишний двомісний дім на колесах.

Автодім презентують на автошоу в Токіо, але він уже доступний для замовлення в Японії. Ціна Nissan X-Trail Multibed становить 5 327 300 єн ($34 000). Про це повідомляється на сайті автовиробника.

За основу взяли позашляховий Nissan X-Trail Rock Creek Фото: Nissan

Дім на колесах створили на базі варіанта підвищеної прохідності Nissan X-Trail Rock Creek із позашляховими шинами, особливими декором та внутрішнім оздобленням. Автодім Nissan X-Trail пропонують виключно в 213-сильному гібридному виконанні e-Power із повним приводом.

У салоні Nissan X-Trail розкладається ліжко Фото: Nissan

Пакет Multibed включає розкладне двоспальне ліжко (розміром 1,8 на 1,15 м), яке встановлюється в салон Nissan X-Trail після складання задніх сидінь. Воно покрите водостійким матеріалом, а підлога багажника оздоблена штучним шпоном. У складеному стані ліжко поміщається в багажнику.

Для кросовера пропонують розширювачі арок, багажник на дах та чорний капот Фото: Nissan

Крім того, кросовер Nissan X-Trail Rock Creek отримав низку опційних пакетів. За 232 155 єн ($1480) пропонують матовий чорний капот і пластикові розширювачі арок. Бризковики, підніжки та захисна плівка на двері багажника коштують 197 289 єн ($1260), а багажник на дах – 152 600 єн ($970).

