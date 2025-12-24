Палац на колесах: який вигляд має найдорожчий автодім у світі за $5 мільйонів (фото)

У США створили ексклюзивний дім на колесах представницького класу. Усередині є бар, гардероб, лаунж-зона, камін та два домашні кінотреатри.

Zenith – найдорожчий автодім у світі: його створення оцінюють в 5 мільйонів доларів. Про цікавий проєкт розповіли на сайті Autoevolution.

Zenith обійшовся у 5 мільйонів доларів

Дім на колесах Zenith створили спеціально для знаменитого гонщика Маріо Андретті. Чемпіон "Формули-1" 1978 року створив свою гоночну команду і автодім збудували в 2020 році, аби обслуговувати її під час змагань.

Zenith – 16-метровий тривісний напівпричіп масою 36,3 тонни. Для його буксирування потрібен потужний сідельний тягач. Це автодім-трансформер: у нього висовуються другий поверх, тераса на даху та бічні секції, що збільшує внутрішню площу до 115 кв. м.

В оздобленні використали дорогі шкіру, оріхове дерево та плитку. Спеціально для Zenith замовляли авторські меблі.

Усередині обладнали 8 спальних місць, 3 санвузли, лаунж-зону повноцінний гардероб та велику кухню із прихованим баром. Крім того, передбачені два домашні кінотеатри, потужна акустична система, справжній камін та регульоване підсвічування, яке імітує зоряне небо на стелі.

Для керування функціями Zenith призначені спеціальні планшети. Також є клімат-контроль і величезний 1893-літровий бак з водою.

