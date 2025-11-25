Volkswagen Transporter перетворили на оригінальний недорогий автодім для сім'ї (відео)
Volkswagen T6 Transporter отримав нестандартну модифікацію. Мінівен перетворили на нестандартний дім на колесах.
Автодім Volkswagen Transporter створила німецька компанія Tischer. Проєкт назвали Trail/Box 280. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Автодім Trail/Box 280 можуть виготовити на базі Volkswagen Transporter T5 або T6. У нього зрізана задня частина і на її місці встановлено алюмінієвий жилий модуль на чотири особи. Його вартість стартує з 21 252 євро (ця ціна не враховує авто-донор).
Усередині обладнали двоспальне ліжко під дахом та кутовий диван із розкладним столом, тобто місця вистачить для родини з чотирьох осіб. На кухні встановили плиту, раковину та холодильник. Знайшлося місце і для невеликого санвузла.
В оздобленні використано фанеру, а від холоду захищає теплоізоляція товщиною 30 мм. Автодім Volkswagen Transporter Trail/Box 280 оснащений кондиціонером, діодним освітленням та обігрівачем. Крім того, є 10-літровий бойлер та 100-літровий бак для води.
Електрообладнання живиться від додаткових акумуляторів, а за доплату пропонують сонячні батареї на даху. Також зовні є кріплення для перевезення велосипедів чи каяків.
