Volkswagen Transporter превратили в оригинальный недорогой автодом для семьи (видео)

Volkswagen T6 Transporter получил нестандартную модификацию. Минивэн превратили в нестандартный дом на колесах.

Автодом Volkswagen Transporter создала немецкая компания Tischer. Проект назвали Trail/Box 280. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Автодом Trail/Box 280 может быть изготовлен на базе Volkswagen Transporter T5 или T6. У него срезана задняя часть и на ее месте установлен алюминиевый жилой модуль на четыре человека. Его стоимость стартует с 21 252 евро (эта цена не учитывает авто-донор).

В салоне есть угловой диван и раскладной столик Фото: скриншот / YouTube

Внутри оборудовали двуспальную кровать под крышей и угловой диван с раскладным столом, то есть места хватит для семьи из четырех человек. На кухне установили плиту, раковину и холодильник. Нашлось место и для небольшого санузла.

Под потолком расположена двуспальная кровать Фото: скриншот / YouTube

В отделке использована фанеру, а от холода защищает теплоизоляция толщиной 30 мм. Автодом Volkswagen Transporter Trail/Box 280 оснащен кондиционером, диодным освещением и обогревателем. Кроме того, есть 10-литровый бойлер и 100-литровый бак для воды.

Внутри нашлось место для санузла Фото: скриншот / YouTube

Электрооборудование питается от дополнительных аккумуляторов, а за доплату предлагают солнечные батареи на крыше. Также снаружи есть крепления для перевозки велосипедов или каяков.

