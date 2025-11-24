На рынок выходит недорогой британский дом на колесах для двоих (фото)

Минивэн LDV Deliver 9 превратили в доступный автодом. Внутри оборудовали спальню, кухню и санузел.

Дом на колесах LDV Deliver 9 начали продавать в Австралии. Цена стартует с 89 990 австралийских долларов ($58 700), что довольно недорого для авто такого класса, ведь аналогичный кемпер на базе VW Crafter почти вдвое дороже. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Передние кресла разворачиваются Фото: SAIC

Автодом разработали специалисты концерна SAIC, который теперь владеет британским брендом LDV. За основу взяли дизельный LDV Deliver 9 с 2,0-литровым 145-сильным двигателем и 6-ступенчатым автоматом (также существует электрическая версия вэна). Он способен буксировать 2,8-тонный прицеп.

Сзади раскладывающаяся кровать Фото: SAIC

Дом на колесах достигает 5,9 м в длину, 2,5 м в ширину и 2,9 в высоту. Его оснастили выдвижными подножками и раскладным тентом.

Внутри установили поворотные передние кресла, раскладную двуспальную кровать и небольшой обеденный столик. На кухне есть раковина, электроплита, холодильник и микроволновая печь. Для мелких вещей предусмотрены шкафы и ящики. Нашлось место и для санузла.

На кухне есть плита, раковина, холодильник и микроволновая печь Фото: SAIC

Электрооборудование питается от аккумулятора на 2,65 кВт∙ч и солнечных батарей на крыше. Также есть два 100-литровых бака для воды.

Между прочим, недавно SAIC презентовал первый в мире электромобиль с твердотельной батареей.

Также Фокус рассказывал о недорогом доме на колесах Renault.