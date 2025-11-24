На рынок выходит недорогой британский дом на колесах для двоих (фото)
Минивэн LDV Deliver 9 превратили в доступный автодом. Внутри оборудовали спальню, кухню и санузел.
Дом на колесах LDV Deliver 9 начали продавать в Австралии. Цена стартует с 89 990 австралийских долларов ($58 700), что довольно недорого для авто такого класса, ведь аналогичный кемпер на базе VW Crafter почти вдвое дороже. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Автодом разработали специалисты концерна SAIC, который теперь владеет британским брендом LDV. За основу взяли дизельный LDV Deliver 9 с 2,0-литровым 145-сильным двигателем и 6-ступенчатым автоматом (также существует электрическая версия вэна). Он способен буксировать 2,8-тонный прицеп.
Дом на колесах достигает 5,9 м в длину, 2,5 м в ширину и 2,9 в высоту. Его оснастили выдвижными подножками и раскладным тентом.
Внутри установили поворотные передние кресла, раскладную двуспальную кровать и небольшой обеденный столик. На кухне есть раковина, электроплита, холодильник и микроволновая печь. Для мелких вещей предусмотрены шкафы и ящики. Нашлось место и для санузла.
Электрооборудование питается от аккумулятора на 2,65 кВт∙ч и солнечных батарей на крыше. Также есть два 100-литровых бака для воды.
