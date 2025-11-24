На ринок виходить недорогий британський дім на колесах для двох (фото)

Мінівен LDV Deliver 9 перетворили на доступний автодім. Усередині обладнали спальню, кухню та санвузол.

Дім на колесах LDV Deliver 9 почали продавати в Австралії. Ціна стартує з 89 990 австралійських доларів ($58 700), що доволі недорого для авто такого класу, адже аналогічний кемпер на базі VW Crafter майже вдвічі дорожчий. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Передні крісла розвертаються Фото: SAIC

Автодім розробили спеціалісти концерну SAIC, який тепер володіє британським брендом LDV. За основу взяли дизельний LDV Deliver 9 з 2,0-літровим 145-сильним двигуном та 6-ступінчастим автоматом (також існує електрична версія вена). Він здатен буксирувати 2,8-тонний причіп.

Ззаду розкладається ліжко Фото: SAIC

Дім на колесах сягає 5,9 м завдовжки, 2,5 м завширшки та 2,9 заввишки. Його оснастили висувними підніжками та розкладним тентом.

Відео дня

Важливо

На продаж виставили розкішний палац на колесах Mercedes за $2,2 мільйона (фото)

Усередині встановили поворотні передні крісла, розкладне двоспальне ліжко та невеликий обідній столик. На кухні є раковина, електроплита, холодильник і мікрохвильова піч. Для дрібних речей передбачені шафи і шухляди. Знайшлося місце і для санвузла.

На кухні є плита, раковина, холодильник і мікрохвильова піч Фото: SAIC

Електрообладнання живиться від акумулятора на 2,65 кВт∙год та сонячних батарей на даху. Також є два 100-літрових баки для води.

Між іншим, нещодавно SAIC презентував перший у світі електромобіль із твердотілою батареєю.

Також Фокус розповідав про недорогий дім на колесах Renault.