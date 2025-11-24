На ринок виходить недорогий британський дім на колесах для двох (фото)
Мінівен LDV Deliver 9 перетворили на доступний автодім. Усередині обладнали спальню, кухню та санвузол.
Дім на колесах LDV Deliver 9 почали продавати в Австралії. Ціна стартує з 89 990 австралійських доларів ($58 700), що доволі недорого для авто такого класу, адже аналогічний кемпер на базі VW Crafter майже вдвічі дорожчий. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Автодім розробили спеціалісти концерну SAIC, який тепер володіє британським брендом LDV. За основу взяли дизельний LDV Deliver 9 з 2,0-літровим 145-сильним двигуном та 6-ступінчастим автоматом (також існує електрична версія вена). Він здатен буксирувати 2,8-тонний причіп.
Дім на колесах сягає 5,9 м завдовжки, 2,5 м завширшки та 2,9 заввишки. Його оснастили висувними підніжками та розкладним тентом.
Усередині встановили поворотні передні крісла, розкладне двоспальне ліжко та невеликий обідній столик. На кухні є раковина, електроплита, холодильник і мікрохвильова піч. Для дрібних речей передбачені шафи і шухляди. Знайшлося місце і для санвузла.
Електрообладнання живиться від акумулятора на 2,65 кВт∙год та сонячних батарей на даху. Також є два 100-літрових баки для води.
Між іншим, нещодавно SAIC презентував перший у світі електромобіль із твердотілою батареєю.
Також Фокус розповідав про недорогий дім на колесах Renault.