Кроссовер Nissan X-Trail превратили в недорогой внедорожный автодом для двоих (фото)

Nissan X-Trail получил оригинальную модификацию Multibed. Кроссовер переделали в уютный двухместный дом на колесах.

Автодом презентуют на автошоу в Токио, но он уже доступен для заказа в Японии. Цена Nissan X-Trail Multibed составляет 5 327 300 иен ($34 000). Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

За основу взяли внедорожный Nissan X-Trail Rock Creek Фото: Nissan

Дом на колесах создали на базе варианта повышенной проходимости Nissan X-Trail Rock Creek с внедорожными шинами, особым декором и внутренней отделкой. Автодом Nissan X-Trail предлагается исключительно в 213-сильном гибридном исполнении e-Power с полным приводом.

В салоне Nissan X-Trail раскладывается кровать Фото: Nissan

Пакет Multibed включает раскладную двуспальную кровать (размером 1,8 на 1,15 м), которая устанавливается в салон Nissan X-Trail после складывания задних сидений. Она покрыта водостойким материалом, а пол багажника отделан искусственным шпоном. В сложенном состоянии кровать помещается в багажнике.

Для кроссовера предлагают расширители арок, багажник на крышу и черный капот Фото: Nissan

Кроме того, кроссовер Nissan X-Trail Rock Creek получил ряд опциональных пакетов. За 232 155 иен ($1480) предлагают матовый черный капот и пластиковые расширители арок. Брызговики, подножки и защитная пленка на двери багажника стоят 197 289 иен ($1260), а багажник на крышу — 152 600 иен ($970).

Между прочим, Nissan готовит доступный электромобиль для Европы стоимостью менее 20 000 евро.

Также Фокус рассказывал о самом дорогом автодоме в мире за $5 миллионов.