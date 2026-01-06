Французский японец: Nissan готовит недорогой электрокар стоимостью до 20 000 евро (фото)

В линейке Nissan появится доступный электромобиль Wave. Компактная модель в стилистике 90-х годов будет иметь французские корни.

Новый Nissan Wave дебютирует в 2027 году и станет самой дешевой электрической моделью японской марки на европейском рынке. Об этом сообщает издание Autocar.

Электромобиль Nissan Wave не будет абсолютно новой моделью — это брат-близнец Renault Twingo 2026. Это уже не первый случай подобного сотрудничества в альянсе Renault-Nissan, ведь новый Nissan Micra является собратом Renault 5.

Электрокар создадут на базе Renault Twingo Фото: Renault

Обе модели будут выпускать на предприятии в Словении. Стартовая цена Nissan Wave составит менее 20 000 евро.

Компактный 3,8-метровый хэтчбек внешне будет отличаться от Renault Twingo E-Tech только оптикой и декором в стилистике семейства моделей Pike 90-х годов. Небольшой автомобиль будет иметь четырехместный салон и вместительный 360-литровый багажник.

Відео дня

Важно

Старший брат Leaf: в продажу поступает флагманский электромобиль Nissan (фото)

Ожидается, что новый Nissan Wave 2027 позаимствует у собрата силовую установку с 82-сильным мотором и батареей емкостью 27,5 кВт∙ч. Запас хода электрокара составит примерно 260 км, а за доплату предложат быстрое зарядное устройство.

Кстати, недавно презентовали недорогой электрифицированный кроссовер Nissan.

Также Фокус рассказывал, что новый Nissan Leaf 2026 удивил ценами.