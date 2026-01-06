Французький японець: Nissan готує недорогий електрокар вартістю до 20 000 євро (фото)

У лінійці Nissan з’явиться доступний електромобіль Wave. Компактна модель у стилістиці 90-х років матиме французьке коріння.

Новий Nissan Wave дебютує в 2027 році та стане найдешевшою електричною моделлю японської марки на європейському ринку. Про це повідомляє видання Autocar.

Електромобіль Nissan Wave не буде абсолютно новою моделлю – це брат-близнюк Renault Twingo 2026. Це вже не перший випадок подібного співробітництва в альянсі Renault-Nissan, адже новий Nissan Micra є побратимом Renault 5.

Електрокар створять на базі Renault Twingo Фото: Renault

Обидві моделі випускатимуть на підприємстві в Словенії. Стартова ціна Nissan Wave складе менш ніж 20 000 євро.

Компактний 3,8-метровий хетчбек зовні відрізнятиметься від Renault Twingo E-Tech лише оптикою та декором у стилістиці сімейства моделей Pike 90-х років. Невеликий автомобіль матиме чотиримісний салон та місткий 360-літровий багажник.

Очікується, що новий Nissan Wave 2027 запозичить в побратима силову установку з 82-сильним мотором та батареєю ємністю 27,5 кВт∙год. Запас ходу електрокара складе приблизно 260 км, а за доплату запропонують швидкий зарядний пристрій.

До речі, нещодавно презентували недорогий електрифікований кросовер Nissan.

Також Фокус розповідав, що новий Nissan Leaf 2026 здивував цінами.