Старший брат Leaf: у продаж надходить флагманський електромобіль Nissan (фото)

Електромобіль Nissan Ariya пройшов планове оновлення і виходить на ринок. Кросовер змінився зовні та отримав нове обладнання.

Електрокросовер почали продавати на батьківщині — в Японії. Ціна Nissan Ariya 2026 становить від 6 675 900 до 8 072 900 єн ($42 400 – 51 300). Подробиці авто розкрили на сайті Nissan.

Електрокросовер почали продавати в Японії Фото: Nissan

Новий Nissan Ariya став схожим на молодшого брата Leaf третього покоління, що й не дивно, адже моделі збудовані на одній платформі. Флагманський електрокар марки отримав нову передню частину із тоненькими стріловидними фарами. Крім того, розширили палітру кольорів та запропонували нові 20-дюймові диски.

Салон Nissan Ariya 2026 залишається знайомим, проте електрокросовер отримав вдосконалену мультимедійну систему з сервісами Google.

Електромобіль Nissan Ariya вийшов на ринок у передньопривідних версіях потужністю 218 та 242 к. с. Повнопривідні варіанти на 340 та 394 к. с. з’являться пізніше, а в березні дебютує оновлений заряджений електрокросовер Nissan Ariya Nismo на 435 к. с.

Nissan Ariya отримав покращену мультимедійну систему Фото: Nissan

Як і раніше, доступні батареї ємністю 66 та 91 кВт∙год: запас ходу Nissan Ariya становить від 460 до 640 км. Новацією стала функція двонаправленої зарядки, тобто авто тепер може живити електроприлади.

