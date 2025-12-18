Nissan випустить доступне семимісне авто з ГБО за $7500: перші подробиці (фото, відео)

Опубліковано перші офіційні фото Nissan Gravite. Компактний мінівен матиме три ряди крісел і заводське ГБО.

Новий Nissan Gravite презентують 21 січня в Індії, а його продажі стартують з березня за ціною приблизно 7500 доларів. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Із тизерів видно, що мінівен Nissan Gravite – побратим Renault Triber, який також випускають в Індії та продають за ціною від $7300. Японська модель відрізняється дизайном передньої частини з ширшою решіткою радіатора, а також інакшими оптикою, бамперами та декором.

Новий Nissan Gravite сягає приблизно 4 м завдовжки при колісній базі 2,6 м. Попри компактні розміри, мінівен матиме третій ряд сидінь, тобто буде семимісним. Базовий варіант отримає кондиціонер, а топовий — круїз-контроль, датчики дощу та світла.

Новий Nissan Gravite коштуватиме приблизно $7500 Фото: Nissan

Як і Renault Triber, Nissan Gravite оснастять 1,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 72 к. с. Можна буде обрати механічну або роботизовану КПП, також за доплату пропонуватимуть заводське ГБО.

