Nissan выпустит доступное семиместное авто с ГБО за $7500: первые подробности (фото, видео)

Опубликованы первые официальные фото Nissan Gravite. Компактный минивэн будет иметь три ряда кресел и заводское ГБО.

Новый Nissan Gravite презентуют 21 января в Индии, а его продажи стартуют с марта по цене примерно 7500 долларов. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Из тизеров видно, что минивэн Nissan Gravite — собрат Renault Triber, который также выпускается в Индии и продается по цене от $7300. Японская модель отличается дизайном передней части с более широкой решеткой радиатора, а также иными оптикой, бамперами и декором.

Новый Nissan Gravite достигает примерно 4 м в длину при колесной базе 2,6 м. Несмотря на компактные размеры, минивэн будет иметь третий ряд сидений, то есть будет семиместным. Базовый вариант получит кондиционер, а топовый — круиз-контроль, датчики дождя и света.

Новый Nissan Gravite будет стоить примерно $7500 Фото: Nissan

Как и Renault Triber, Nissan Gravite оснастят 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 72 л. с. Можно будет выбрать механическую или роботизированную КПП, также за доплату будет предлагаться заводское ГБО.

