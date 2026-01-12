Маленькая Годзилла: компактный Suzuki переделали в дешевый клон Nissan Skyline GT-R (фото)

Миниатюрный Suzuki Twin 2000-х получил новую жизнь. Компактное городское авто превратили в уменьшенную копию культового Nissan Skyline GT-R R32.

Необычный тюнинг Suzuki Twin выполнило знаменитое японское ателье Rocket Bunny. Проект презентовали на автосалоне в Токио, сообщает издание Road and Track.

Авто получило антикрыло и знакомые круглые фонари

2,7-метровый кей-кар Suzuki Twin 2003 года стал купе и теперь похож на Nissan Skyline GT-R R32. У него характерный дизайн передней части с продолговатыми фарами и знакомые круглые фонари.

Кроме того, расширили крылья Suzuki Twin, установили агрессивные бамперы в стиле Nissan Skyline GT-R, расширили крылья и добавили антикрыло. В салоне появились спортивные ковшеобразные кресла и каркас безопасности.

Хэтчбек переделали в купе

Тюнинг-пакет стоит всего 4200 долларов и за эти деньги, естественно, силовой агрегат не модернизировали. Suzuki Twin оснащен 44-сильной гибридной установкой с 658-кубовым бензиновым двигателем и электромотором.

Nissan Skyline GT-R R32 Фото: Nissan

Для сравнения: спорткар Nissan Skyline GT-R R32 получил 2,6-литровую турбошестерню на 280 л. с., которая позволяет разгоняться до сотни за 5,6 с и развивать 250 км/ч. За выдающиеся характеристики и многочисленные победы в гонках модель получила прозвище Годзилла.

