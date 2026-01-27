Втілення надійності: Mercedes W123 святкує 50-річний ювілей (фото)

У ці дні своє 50-річчя відзначає знаменитий Mercedes-Benz W123. Фокус розповість про преміальну модель, яка стала масовою та відзначилася своєю довговічністю.

Mercedes-Benz W123 – одна з найнадійніших моделей другої половини ХХ сторіччя. Її витривалість стала легендарною і навіть зараз на дорогах можна зустріти ці автомобілі. Попередник сучасного Mercedes E-Class став однією з найвдаліших моделей в історії німецької марки.

Mercedes W123 дебютував у січні 1976 року Фото: Mercedes-Benz

Історія Mercedes W123

Розробка Mercedes W123 почалася в першій половині 70-х. Нове сімейство проєктували на заміну доволі успішній моделі W114/115. До речі, це перший Mercedes-Benz, до створення якого (на фінальному етапі) долучився знаменитий дизайнер Бруно Сакко, який формував стиль марки у 80-х та 90-х. Розробники намагалися зробити дизайн збалансованим і не агресивним, а інтер’єр – ергономічним.

Салон намагалися зробити максимально ергономічним Фото: Mercedes-Benz

Офіційна презентація Mercedes-Benz W123 для преси відбулася 22-28 січня 1976 року, а вже з 29 січня модель надійшла у продаж. Її одразу сприйняли позитивно і вона почала отримувати схвальні відгуки. У США її визнали кращим імпортним авто 1977 року.

Подовжений лімузин Mercedes W123 Фото: Mercedes-Benz

Спочатку на ринок вийшов седан, який пропонували із чотирьох- та шестициліндровими бензиновими двигунами потужністю 94-129 к. с. та атмосферними чотири- і п’ятициліндровими дизелями на 55-80 к. с. За доплату пропонували автоматичну КПП, центральний замок, кондиціонер, електросклопідіймачі, люк, підігрів сидінь.

Універсал Mercedes S123 Фото: Mercedes-Benz

Примітно, що перший час за Mercedes W123 спостерігалися справжні черги: заводи не справлялися з попитом і покупці чекали машини по 9-12 місяців. Нерідко ці авто з пробігом перепродавали на 5000 марок дорожче, аніж нові.

Поступово лінійку Mercedes W123 розширювали. У серпні 1976 року з’явився подовжений лімузин, який виявився популярним у таксі. Наступного року дебютували купе C123 та перший в історії Mercedes-Benz масовий універсал S123.

Купе Mercedes C123 Фото: Mercedes-Benz

Різноманітна лінійка стала одним із козирів Mercedes W123. До того ж, поступово її розширювали – додали бензинові двигуни потужністю до 185 сил та турбодизелі, які розвивали до 125 к. с. Окремі версії отримали 5-ступінчасту механічну КПП замість 4- ступінчастої.

Із 1980 року для Mercedes W123 пропонували ABS, а з 1982 року – подушку безпеки водія. Підсилювач керма став стандартним, а серед опцій з’явилися клімат-контроль та круїз-контроль.

Mercedes W123 виграв марафон Лондон-Сідней 1977 року Фото: Mercedes-Benz

Mercedes W123 виготовляли не лише в Німеччині, але й в ПАР, Китаї та Таїланді. Виробництво зупинили 40 років тому – в січні 1986 року. Усього зібрали 2 696 915 авто – чудовий результат для недешевої моделі преміумкласу. Примітно, що 88% (2,37 мільйона) випущених Mercedes W123 – седани.

Еталон надійності

Фактично з моменту своєї появи Mercedes W123 зарекомендував себе, як надійне та витривале авто. Це підтвердилося у складному ралі-марафоні Лондон-Сідней 1977 року. Mercedes W123 посіли перші два місця в перегонах протяжністю 28 200 км.

Модель виявилася надзвичайно довговічною, а також нескладною в ремонті та обслуговуванні. Mercedes W123 із пробігом понад 500 тис. км (як бензинові, так і дизельні) – звична річ.

Усього виготовили майже 2,7 мільйона Mercedes W123 Фото: Mercedes-Benz

Чимало цих авто експлуатувались у таксі й проїхали мільйон кілометрів і більше. А найбільший зафіксований пробіг Mercedes W123 – 4,5 мільйона кілометрів, які подолав грецький таксист.

Між іншим, нещодавно виявили Mercedes W123 без пробігу та в заводському пакуванні.

