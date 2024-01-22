От швейной машинки до электрокара: Opel празднует юбилей (фото)

Opel прославился благодаря массовым недорогим моделям, выпущенных миллионными тиражами. Вместе с тем, в линейке марки были и представительские модели, и спорткары.

Related video

В эти дни Opel отмечает 125-летие начала производства автомобилей. Это одна из старейших автокомпаний в мире, выпустившая уже 75 миллионов машин. Фокус расскажет ее историю.

Братья Опель Фото: Stellantis

На самом деле компания Adam Opel AG гораздо старше, ведь появилась она в 1862 году. Дело в том, что Адам Опель изначально основал предприятие по выпуску швейных машинок, а его пять сыновей расширили бизнес. Два десятилетия спустя Карл Опель приступил к производству велосипедов, а в 1899 году по инициативе Вильгельма Опеля братья занялись автомобилями.

Первый Opel Motorwagen 1899 года Фото: Stellantis

21 января 1899 года братья Опель приобрели у Фридриха Лутцмана автомобильную фабрику и наладили выпуск первенца Opel Motorwagen. Всего выпустили 65 таких авто мощностью 3 л. с.

Opel 4/8 PS называли Doktorwagen Фото: Stellantis

В 1902 году появилась первая модель собственной разработки 10/12 PS, а через три года представили роскошный 35/40 PS. С 1909 года стартовало производство недорогого Opel 4/8 PS, который прозвали Doktorwagen ("авто доктора"), ведь простой и надежный автомобиль оказался популярен у сельских врачей.

Opel 4/8 PS 1924 года Фото: Stellantis

А Opel 5/14 PS 1914 года вывел марку в лидеры немецкого автопрома – за год выпустили 3335 авто. Первая мировая война заставила прекратить выпуск машин, а по ее окончанию Opel пришлось менять приоритеты. В условиях кризиса начался выпуск мотоциклов и дешевых бюджетных авто.

Ракетный Opel RAK2 1928 года Фото: Stellantis

Доступный 12-сильный Opel 4/12 PS 1924 года за 1990 марок стал первой моделью бренда, собираемой на конвейере. За 7 лет выпустили 120 тыс. этих авто. Для экономии их красили только в зеленый цвет, поэтому в народе их называли Laubfrosch ("древесная лягушка").

Грузовик Opel Blitz стал первой моделью марки с логотипом в виде молнии Фото: Stellantis

Впрочем, были в линейке Opel даже рекордные авто. В 1928 году увидел мир обтекаемый болид RAK 1 с ракетными двигателями, достигший 230 км/ч.

Opel Olympia 1935 года Фото: Stellantis

С 1929 года Opel стал частью General Motors. Американский концерн построил новый завод в Бранденбурге, где стартовал выпуск грузовиков Blitz. Именно на этой модели впервые появился логотип в виде молнии.

Opel Kapitän 1939 года Фото: Opel Роскошный Opel Admiral 1938 года Фото: Stellantis

Под крылом General Motors разработали целое семейство моделей с инновационными несущими кузовами – доступные Olympia и Kadett, а также авто среднего класса Kapitan и представительский Super 6. Флагманом марки стал роскошный Admiral.

Opel Kadett 1938 года превратился в "Москвич-400" Фото: Opel

Важно

Прародитель всех внедорожников: бренд Jeep отмечает 80-летие (фото)

Во время Второй мировой Opel национализировали и перевели на выпуск военной техники. Заводы марки сильно пострадали от бомбардировок, а предприятие в Бранденбурге в 1945 году было разобрано и вывезено в Москву: на немецком оборудовании начали выпускать Opel Kadett под названием "Москвич-400".

Opel Kapitän 1958 года в американском стиле Фото: Wikipedia

General Motors поначалу даже рассматривали возможность отказа от бренда, но все же взялись восстановить предприятия. С 1946 года возобновили выпуск довоенных грузовиков Blitz, а год спустя – легковых Olympia и Kapitän.

Массовый Opel Kadett 1962 года Фото: Opel Флагманский Opel Diplomat 1965 года с V8 под капотом Фото: Opel

В 1953 году появились полностью новые Opel Olympia Rekord и Kapitan с дизайном в американском стиле. Очень успешным стал новый Opel Kadett 1962 года – за три года выпустили 650 тыс. этих авто.

Opel GT Фото: Stellantis

В 60-х появилось представительское семейство KAD – модели Kapitan, Admiral и Diplomat со строгим дизайном. Топовые их версии комплектовались 5,4-литровым V8 от Chevrolet Corvette и автоматической КПП. А маленький спорткар Opel GT напоминал Corvette своим обтекаемым дизайном с выдвижными фарами.

Opel Ascona Фото: Opel

В 70-х и 80-х Opel прославился недорогими массовыми моделями: Kadett, Ascona, Rekord расходились миллионными тиражами. В 90-х на смену им пришли хорошо знакомые в наших краях Opel Astra, Vectra и Omega, а еще линейку марки пополнили обтекаемое купе Calibra и первый внедорожник Frontera.

Opel Vectra 1995 года Фото: Opel

А в начале XXI века появились более оригинальные модели вроде большого хэтчбека Signum, заряженного минивэна Zafira OPC или среднемоторного спорткара Speedtser на базе Lotus Elise.

Opel Speedster

Важно

Семейный суперкар: в Украине обнаружили редчайший заряженный Opel Omega на 380 сил (фото)

Мировой экономический кризис заставил General Motors отказаться от Opel – его выкупила группа PSA Peugeot Citroen. В ее составе Opel вошел в концерн Stellantis, а также полностью обновил свою линейку. Постепенно у всех моделей марки появляются электрические версии, а с 2028 года Opel перейдет на выпуск электрокаров.

Электромобиль Opel Mokka Фото: Stellantis

Ранее Фокус рассказывал, что свое 100-летие в нынешнем году празднует Chrysler.

Также мы писали про малоизвестные украинские грузовики "Владимир".