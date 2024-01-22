Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

От швейной машинки до электрокара: Opel празднует юбилей (фото)

Opel 125 лет, история Opel
Фото: Stellantis | Opel выпустил 75 миллионов авто за 125 лет

Opel прославился благодаря массовым недорогим моделям, выпущенных миллионными тиражами. Вместе с тем, в линейке марки были и представительские модели, и спорткары.

Related video

В эти дни Opel отмечает 125-летие начала производства автомобилей. Это одна из старейших автокомпаний в мире, выпустившая уже 75 миллионов машин. Фокус расскажет ее историю.

Братья Опель, Opel 125 лет, история Opel Fullscreen
Братья Опель
Фото: Stellantis

На самом деле компания Adam Opel AG гораздо старше, ведь появилась она в 1862 году. Дело в том, что Адам Опель изначально основал предприятие по выпуску швейных машинок, а его пять сыновей расширили бизнес. Два десятилетия спустя Карл Опель приступил к производству велосипедов, а в 1899 году по инициативе Вильгельма Опеля братья занялись автомобилями.

Opel Motorwagen 1899, Opel 125 лет, история Opel Fullscreen
Первый Opel Motorwagen 1899 года
Фото: Stellantis

21 января 1899 года братья Опель приобрели у Фридриха Лутцмана автомобильную фабрику и наладили выпуск первенца Opel Motorwagen. Всего выпустили 65 таких авто мощностью 3 л. с.

Opel 4-8 PS, Opel 125 лет, история Opel Fullscreen
Opel 4/8 PS называли Doktorwagen
Фото: Stellantis

В 1902 году появилась первая модель собственной разработки 10/12 PS, а через три года представили роскошный 35/40 PS. С 1909 года стартовало производство недорогого Opel 4/8 PS, который прозвали Doktorwagen ("авто доктора"), ведь простой и надежный автомобиль оказался популярен у сельских врачей.

Opel 4-12 PS, Opel 125 лет, история Opel Fullscreen
Opel 4/8 PS 1924 года
Фото: Stellantis

А Opel 5/14 PS 1914 года вывел марку в лидеры немецкого автопрома – за год выпустили 3335 авто. Первая мировая война заставила прекратить выпуск машин, а по ее окончанию Opel пришлось менять приоритеты. В условиях кризиса начался выпуск мотоциклов и дешевых бюджетных авто.

Opel RAK2, Opel 125 лет, история Opel Fullscreen
Ракетный Opel RAK2 1928 года
Фото: Stellantis

Доступный 12-сильный Opel 4/12 PS 1924 года за 1990 марок стал первой моделью бренда, собираемой на конвейере. За 7 лет выпустили 120 тыс. этих авто. Для экономии их красили только в зеленый цвет, поэтому в народе их называли Laubfrosch ("древесная лягушка").

Opel Blitz, Opel 125 лет, история Opel Fullscreen
Грузовик Opel Blitz стал первой моделью марки с логотипом в виде молнии
Фото: Stellantis

Впрочем, были в линейке Opel даже рекордные авто. В 1928 году увидел мир обтекаемый болид RAK 1 с ракетными двигателями, достигший 230 км/ч.

Opel Olympia, Opel 125 лет, история Opel Fullscreen
Opel Olympia 1935 года
Фото: Stellantis

С 1929 года Opel стал частью General Motors. Американский концерн построил новый завод в Бранденбурге, где стартовал выпуск грузовиков Blitz. Именно на этой модели впервые появился логотип в виде молнии.

Opel Kapitän 1939 Fullscreen
Opel Kapitän 1939 года
Фото: Opel
Opel Admiral 1938 Fullscreen
Роскошный Opel Admiral 1938 года
Фото: Stellantis

Под крылом General Motors разработали целое семейство моделей с инновационными несущими кузовами – доступные Olympia и Kadett, а также авто среднего класса Kapitan и представительский Super 6. Флагманом марки стал роскошный Admiral.

Opel Kadett, Opel 125 лет, история Opel Fullscreen
Opel Kadett 1938 года превратился в "Москвич-400"
Фото: Opel
Важно
Прародитель всех внедорожников: бренд Jeep отмечает 80-летие (фото)

Во время Второй мировой Opel национализировали и перевели на выпуск военной техники. Заводы марки сильно пострадали от бомбардировок, а предприятие в Бранденбурге в 1945 году было разобрано и вывезено в Москву: на немецком оборудовании начали выпускать Opel Kadett под названием "Москвич-400".

Opel Kapitän 1958, Opel 125 лет, история Opel Fullscreen
Opel Kapitän 1958 года в американском стиле
Фото: Wikipedia

General Motors поначалу даже рассматривали возможность отказа от бренда, но все же взялись восстановить предприятия. С 1946 года возобновили выпуск довоенных грузовиков Blitz, а год спустя – легковых Olympia и Kapitän.

Opel Kadett 1962 Fullscreen
Массовый Opel Kadett 1962 года
Фото: Opel
Opel Diplomat Fullscreen
Флагманский Opel Diplomat 1965 года с V8 под капотом
Фото: Opel

В 1953 году появились полностью новые Opel Olympia Rekord и Kapitan с дизайном в американском стиле. Очень успешным стал новый Opel Kadett 1962 года – за три года выпустили 650 тыс. этих авто.

Opel GT, Opel 125 лет, история Opel Fullscreen
Opel GT
Фото: Stellantis

В 60-х появилось представительское семейство KAD – модели Kapitan, Admiral и Diplomat со строгим дизайном. Топовые их версии комплектовались 5,4-литровым V8 от Chevrolet Corvette и автоматической КПП. А маленький спорткар Opel GT напоминал Corvette своим обтекаемым дизайном с выдвижными фарами.

Opel Ascona, Opel 125 лет, история Opel Fullscreen
Opel Ascona
Фото: Opel

В 70-х и 80-х Opel прославился недорогими массовыми моделями: Kadett, Ascona, Rekord расходились миллионными тиражами. В 90-х на смену им пришли хорошо знакомые в наших краях Opel Astra, Vectra и Omega, а еще линейку марки пополнили обтекаемое купе Calibra и первый внедорожник Frontera.

Opel Vectra 1995, Opel 125 лет, история Opel Fullscreen
Opel Vectra 1995 года
Фото: Opel

А в начале XXI века появились более оригинальные модели вроде большого хэтчбека Signum, заряженного минивэна Zafira OPC или среднемоторного спорткара Speedtser на базе Lotus Elise.

Opel Speedster, Opel 125 лет, история Opel Fullscreen
Opel Speedster
Важно
Семейный суперкар: в Украине обнаружили редчайший заряженный Opel Omega на 380 сил (фото)

Мировой экономический кризис заставил General Motors отказаться от Opel – его выкупила группа PSA Peugeot Citroen. В ее составе Opel вошел в концерн Stellantis, а также полностью обновил свою линейку. Постепенно у всех моделей марки появляются электрические версии, а с 2028 года Opel перейдет на выпуск электрокаров.

Opel Mokka, Opel 125 лет, история Opel Fullscreen
Электромобиль Opel Mokka
Фото: Stellantis

Ранее Фокус рассказывал, что свое 100-летие в нынешнем году празднует Chrysler.

Также мы писали про малоизвестные украинские грузовики "Владимир".