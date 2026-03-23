Тест-драйв Opel Frontera: возвращение в новом образе

На украинском рынке появился возрожденный Opel Frontera. Фокус опробовал новую кардинально изменившуюся модель и определил ее сильные и слабые стороны.

Оригинальный Opel Frontera, который выпускался с 1991 по 2005 год, был классическим рамным внедорожником и в свое время стал довольно популярным в Украине. Теперь Frontera возвращается, однако совершенно в другом формате — как компактный и недорогой семейный кроссовер В-класса. Фокус оценил новый формат Opel Frontera.

Дизайн Opel Frontera

Внешне новый Opel Frontera также не имеет ничего общего со знаменитым предком. Кроссовер отличается сдержанным дизайном с классическим двухобъемным силуэтом. У него высокий капот, массивные бамперы, расширенные крылья и толстые задние стойки крыши.

Новый Opel Frontera стал компактным кроссовером В-класса

Передняя часть выдержана в фирменной стилистике Opel Vizor — с черной вставкой на месте радиаторной решетки и продолговатыми фарами. Кстати, передняя оптика светодиодная у всех Opel Frontera 2026.

Відео дня

Заднее стекло прикрыто спойлером. В более дорогой версии GS диодными являются и оригинальные разделенные фонари. К тому же, в этом случае крыша окрашена в черный цвет и установлены 17-дюймовые литые диски.

Кроссовер Opel Frontera построен на архитектуре Smart Car Platform, то есть является близким родственником Citroen C3 и C3 Aircross. По размерам он занимает нишу между Opel Mokka и Grandland.

Внешне новая модель ничем не напоминает известного предка

Габариты Opel Frontera 2026:

длина — 4385 мм;

ширина — 1795 мм;

высота — 1655 мм;

колесная база — 2671 мм.

Салон Opel Frontera

Заглянем внутрь. В интерьере Frontera преобладает знакомый стиль современных Opel с рублеными поверхностями, скошенным снизу трехспицевым рулем и миниатюрным джойстиком КПП.

Компоновка салона знакома по другим современным Opel

В отделке немало серебристых вставок, а сиденья обшиты неплохой черно-серой тканью. Жесткого пластика внутри хватает, хотя учитывая цену авто, ничего критического в этом нет.

Зато в доступном авто установлены два 10-дюймовых экрана на передней панели. Показатели цифрового щитка приборов хорошо считываются.

Меню мультимедиа простое и понятное. Если настройки аудио меняются через тачскрин (хотя кнопки на руле также есть), то для регулировки климата предусмотрены привычные физические переключатели, что очень удобно и меньше отвлекает от дороги.

Цифровой щиток приборов является стандартным для всех Opel Frontera 2026

Ниже расположены ниша с беспроводной зарядкой смартфона и USB-портами, а также подстаканники с оригинальными резинками-фиксаторами. Opel Frontera 2026 имеет довольно вместительный бардачок с полочкой и небольшой бокс в подлокотнике.

Компактный, но просторный

Посадка за рулем в Opel Frontera довольно высокая, что обеспечивает неплохой обзор вперед и по бокам. Обзорность назад тоже в целом приемлемая.

Второй ряд кроссовера просторный

Передние сиденья упругие и довольно неплохо удерживают спину. Диапазона регулировок у них и руля (по высоте и вылету) хватает. Примечательно, что во всех Opel Frontera в Украине подогревом оснащены не только кресла, но и руль и лобовое стекло.

Для своих размеров новый Opel Frontera просторен — сзади места для ног и над головой вполне достаточно. Учитывая ширину салона и центральный тоннель сзади все же комфортнее двоим, однако и три пассажира при необходимости поместятся. Для них есть USB-порты, а вот подлокотник отсутствует.

Объем багажника Opel Frontera — 460 л
Пол выполнен двухуровневым
Со сложенными сиденьями образуется 1600-литровый багажник

Объем багажника Opel Frontera 2026 также немалый: 460 л в обычном состоянии и 1600 л — со сложенными задними креслами. Пол здесь двухуровневый, а по бокам есть небольшие ниши, однако запаска отсутствует.

Комплектация Opel Frontera

Недорогой кроссовер Opel Frontera "пустым" не назовешь. Базовая версия Selection получила климат-контроль, круиз-контроль, подогревы, задний парктроник, камеру, систему контроля усталости водителя, датчики дождя и света. Более дорогой вариант GS добавляет передние парковочные датчики и контроль "слепых" зон.

Бардачок дополнен небольшой полочкой
Подстаканники дополнены оригинальными фиксаторами
Бокс в подлокотнике небольшой

Двигатель Opel Frontera

В ЕС кроссовер Opel Frontera доступен даже в электрическом исполнении, однако в Украине пока предлагается только 1,2-литровый бензиновый турбомотор с "мягкой" гибридной установкой.

Суммарная отдача составляет 145 л.с., чего вполне достаточно легкому (1319 кг) авто. Пиковые 230 Н∙м крутящего момента доступны с 1750 об/мин, поэтому тяги в среднем диапазоне оборотов хватает.

1,2-литровый турбомотор экономичный, но не самый тихий

Турбомотор довольно резвый и быстро раскручивается. Динамика Opel Frontera неплохая — кроссовер может быстро перестроиться в другую полосу, а разгон до 100 км/ч занимает 9,1 с.

Впрочем, на высоких оборотах бензиновый двигатель довольно шумный, да и вибрации порой дают о себе знать. 6-ступенчатый робот с двойным сцеплением быстрый, но иногда ощутимы подергивания на малых скоростях.

Зато новый Opel Frontera порадует экономичностью, что актуально в условиях постоянного роста цен на АЗС. Заявленный расход топлива — 5,3 л/100 км в смешанном цикле. Во время теста у нас получилось 6,1-6,5 л на 100 км в городе, а с пробками расход возрастал примерно до 7-8 л/100 км.

Даже в пробках расход топлива составляет 7-8 л на 100 км

Управляемость Opel Frontera

Новый Opel Frontera, конечно, не является таким покорителем бездорожья, ведь доступен только с передним приводом.

Впрочем, одну вещь он все же позаимствовал у предшественника — крепкую энергоемкую подвеску. Украинские дороги после зимы — не проблема, с большинством ям ходовая без проблем справляется, пусть местами не слишком тихо и плавно. Кроссовер не назовешь слишком мягким, но на разбитых дорогах езда вполне приемлема.

Впрочем, стоит понимать, что авто высокое, поэтому и крены кузова заметны, и аэродинамические шумы после 100 км/ч проявляются. Кроме того, на большой скорости кроссовер несколько чувствителен к боковому ветру.

Подвеска кроссовера готова к украинским дорогам

Руль Opel Frontera довольно легкий и хотелось бы больше обратной связи. А вот тормоза с системой рекуперации хорошо настроены и вполне информативны.

Цена Opel Frontera

Доступность Opel Frontera — одно из основных преимуществ модели. В базовом исполнении Edition он стоит от 1 072 000 гривен (за авто 2025 года выпуска), а в версии GS — от 1 127 000 гривен. Это один из самых дешевых гибридных кроссоверов на украинском рынке и невысокая цена Opel Frontera позволяет закрывать глаза на ряд решений, призванных снизить стоимость авто.

Светодиодные фары входят в базовую комплектацию
Фонари кроссовера разделены

Вердикт Фокуса

Возрожденный Opel Frontera изменился до неузнаваемости и превратился в доступный кроссовер. Он просторный, экономичный и неплохо приспособлен к нашим дорогам, однако не стоит воспринимать его, как наследника рамного Opel Frontera 90-х. Он другой — скорее, тезка, чем потомок.

Плюсы Opel Frontera:

невысокая цена;

просторные салон и багажник;

небольшой расход горючего.

Минусы Opel Frontera:

нет полного привода;

слабая шумоизоляция.

Технические характеристики Opel Frontera 2026

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом+мягкая гибридная установка Количество и расположение цилиндров R3 Объем двигателя 1199 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 145/5500 Крутящий момент, Нм/об/мин. 230/1750 Коробка передач 6-ст.робот с двумя сцеплениями Привод передний Расход топлива, город-трасса 4,5-6,4 л/100 км Макс. скорость, км/ч 194 Разгон 0–100 км/ч, с 9,1 Объем топливного бака, л 44

Важно