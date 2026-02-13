Экстрим-тест электромобиля Skoda Enyaq: испытание морозами и блэкаутами

Сильные морозы и блэкауты существенно усложнили жизнь владельцам электрокаров. Фокус испытал электромобиль в экстремальных условиях украинской зимы 2026 года.

Не секрет, что сейчас для владельцев электромобилей наступили сложные времена. Постоянные отключения света вследствие российских обстрелов превращают зарядку в квест, а сильные морозы быстрее разряжают батарею. В таких условиях на тест Фокусу был предоставлен электромобиль Skoda Enyaq, который стал первой электрической моделью бренда, официально представленной в Украине.

Знакомый, но другой — дизайн Skoda Enyaq

Сдержанный граненый дизайн кроссовера с рельефными боковинами сразу дает понять, что перед нами — именно Skoda. В профиль электрокар схож с бензиновыми собратьями.

Электромобиль сохранил знакомый граненый дизайн Skoda Фото: Тарас Брязгунов

А вот в анфас модель выделяется. Электромобиль Skoda Enyaq вышел на украинский рынок в обновленной версии. Его "лицо" с двухуровневой оптикой стало более выразительным и выдержано в новом фирменном стиле Modern Solid.

Электрокроссовер Skoda Enyaq — чешский собрат Volkswagen ID.4, ведь построен на той же платформе MEB. Впрочем, он несколько крупнее.

Обновленная модель отличается измененной передней частью Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Skoda Enyaq 2026:

длина — 4658 мм;

ширина — 1879 мм;

высота — 1622 мм;

колесная база — 2766 мм.

Продуманный и практичный — салон Skoda Enyaq

В салоне Enyaq — знакомый сдержанный стиль Skoda. Материалы качественные, а жесткого пластика внутри немного. Сиденья обшиты приятной тканью.

В отделке салона использованы кчаственные материалы Фото: Тарас Брязгунов

Главная новация в салоне модернизированного Skoda Enyaq 2026 — двухспицевый руль. Цифровой щиток приборов довольно небольшой: хотя в целом его показания хорошо считываются, но местами шрифт все же мелковат.

На центральной панели установлен большой 13-дюймовый тачскрин мультимедиа. Он отвечает за большинство функций, а вот физических кнопок немного. Для регулировки громкости есть "ползунки", к которым нужно привыкать, а вот, например, климат или подогрев сидений регулируется только через меню. Это немного отвлекает от дороги.

Цифровой щиток приборов Skoda Enyaq довольно компактный Фото: Тарас Брязгунов Климат или подогрев сидений регулируются в меню мультимедиа Фото: Тарас Брязгунов

Кроссовер Skoda Enyaq — практичная семейная модель. У него немалый бардачок, глубокий бокс в подлокотнике и небольшой отсек слева от руля. В двухуровневой центральной консоли есть ниша, где поместится небольшая сумка.

К тому же, есть приятные "фишки" Simply Clever вроде зонтика в двери водителя, держателя для карточек на лобовом стекле или скребка для льда.

Просторный и вместительный

Садимся за руль Skoda Enyaq. Посадка невысокая, по меркам кроссоверов, но обзорность неплохая. Сами сиденья упругие и хорошо удерживают спину.

Передние сиденья упругие и имеют неплохую боковую поддержку Фото: Тарас Брязгунов Задний ряд электрокроссовера очень просторный Фото: Тарас Брязгунов

Как рулевая колонка, так и водительское кресло имеют широкий диапазон регулировок, однако электропривода нет. Зато обогреваются и передние кресла, и руль.

Второй ряд Skoda Enyaq очень просторный — места для ног и над головой более чем достаточно. К тому же, благодаря ровному полу центральному пассажиру не будет тесно. Из атрибутов комфорта — отдельные настройки климата, подогрев и подлокотник с подстаканниками, а вот USB-портов почему-то нет.

Объем багажника Skoda Enyaq составляет 585 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными сиденьями получается 1710-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Под полом есть ниша для зарядного кабеля В багажнике есть крючки и карманы Фото: Тарас Брязгунов

Вместителен и багажник Skoda Enyaq: 585 л в обычном состоянии и 1710 л — со сложенными задними сиденьями. Дверь багажника также без электропривода, зато ее проем широкий, а высота порога небольшая. В отсеке есть крючки и отсеки для мелких вещей. Под полом нет запаски, но есть ниша, куда поместятся зарядные кабели.

Комплектация Skoda Enyaq

Новый Skoda Enyaq в Украине доступен пока в одной версии с 19-дюймовыми дисками аэродинамического дизайна, бесключевым доступом, трехзонным климат-контролем, датчиками дождя и света, подогревами, навигацией, парктроником, камерой.

Кроме того, обязательным является набор систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и мониторинга усталости водителя.

Двухуровневая центральная консоль имеет нишу Фото: Тарас Брязгунов Бардачок электрокроссовера большой и вместительный Фото: Тарас Брязгунов Подлокотник прячет глубокий бокс Фото: Тарас Брязгунов Слева от руля имеется небольшой отсек Фото: Тарас Брязгунов Широкий задний подлокотник дополнен подстаканниками Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров есть подогрев и отдельная зона климата Фото: Тарас Брязгунов В дверях прячется зонтик Фото: Тарас Брязгунов На лобовом стекле — держатель для карточек или талонов

Быстрый, но спокойный

Один и вариант силовой установки — 286-сильный электромотор на задней оси. Новый Skoda Enyaq не имеет привычной кнопки запуска. Сел за руль, пристегнулся ремнем, нажал на тормоз, выбрал режим езды компактным джойстиком — и авто снимается с электронного ручника и едет.

Крутящий момент у электромотора немалый — 545 Н∙м — и доступен с первых оборотов. То есть тяги в избытке, но стоит отдать должное заднеприводному авто — оно почти не буксует на снегу или льду даже при резком старте.

Skoda Enyaq в Украине предлагают в 286-сильном заднеприводном исполнении Фото: Тарас Брязгунов

Спринт до 100 км/ч в режиме Sport занимает 6,7 с, причем электромобиль Skoda Enyaq разгоняется легко, тихо и спокойно, скорость не очень-то и ощущается. Смена полосы также происходит быстро. Enyaq резвый, но не спортивный — это все же семейный кроссовер. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Как управляется заднеприводный кроссовер Skoda

Заднеприводная компоновка способствует неплохой управляемости. Кроссовер Skoda Enyaq легко маневрирует и хорошо слушается руля. Любителей дрифта сразу разочарую — электрокроссовер не для этого создавался. Даже на льду он безопасен и контролируем: "корма" не уходит в занос, а система стабилизации при необходимости вмешивается очень рано.

Подвеска достаточно упругая, поэтому серьезные ухабы все же дают о себе знать. Зато благодаря таким настройкам и низкому центру тяжести (батарея же расположена в днище) крены кузова очень небольшие.

На снегу электрокроссовер чувствует себя уверенно Фото: Тарас Брязгунов

Тормоза с системой рекуперации хорошо настроены и информативны, а вот рулю больше обратной связи не помешало бы. Также стоит отметить неплохую шумоизоляцию кроссовера.

Электромобиль Skoda Enyaq зимой — запас хода и расход энергии

Так сложилось, что тест Skoda Enyaq пришелся на сильные морозы, что, конечно же, сказалось на запасе хода. Заявленный показатель в оптимальных условиях — 544-578 км по циклу WLTP (электрокроссовер оснащен батареей с полезной емкостью 77 кВт∙ч).

Зимой с включенным климат-контролем и подогревами бортовой компьютер показал запас хода в 371 км при 94% заряде батареи.

При экономной езде в сильный мороз можно добиться запаса хода более 300 км Фото: Тарас Брязгунов

Расход электроэнергии при аккуратной езде в умеренный мороз достиг 21-23 кВт∙ч на 100 км. Нетрудно подсчитать, что запас хода Skoda Enyaq в таком режиме составляет 335-366 км — не так уж и плохо.

По мере того, как мороз становился сильнее, расход энергии возрастал и в экстремальных условиях при -15-17 градусов достиг 26-28 кВт∙ч на 100 км, а это уже запас хода 275-295 км.

В целом, батарея Skoda Enyaq неплохо переживает низкие температуры и даже в -20 за сутки на стоянке потеряла только 1% заряда. У электрокара есть и свои преимущества в мороз — прогревается он значительно быстрее, чем авто с двигателями внутреннего сгорания.

Быстрая зарядка на 80% занимает 28 минут Фото: Тарас Брязгунов

Зарядить электрокар Skoda в домашних условиях можно за 8-13 часов, а быстрая зарядка (мощностью 135 кВт) на 80% занимает 28 минут. Хотя, конечно, в последнем случае стоимость существенно выше: зарядить электрокар на 80% будет стоить 1848 гривен (при тарифе 30 гривен за 1 кВт∙ч). 100 км обойдутся в 630-840 гривен, что соответствует расходу бензина 10,3-13,7 л на 100 км. По домашнему тарифу ситуация диаметрально противоположная — зарядка эквивалентна расходу 1,5-2 л на 100 км (и 0,75-1 л/100 км по ночному тарифу).

Цена Skoda Enyaq

Электромобиль Skoda Enyaq в Украине стоит от 2 211 140 гривен. Конечно, на стоимость всех электрических моделей (как официальных, так и "серых") повлияла отмена льгот при растаможке с 1 января.

Двухуровневая передняя оптика отличает обновленный Skoda Enyaq Фото: Тарас Брязгунов Электрокроссовер оснащен аэродинамическими 19-дюймовыми дисками Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Новый Skoda Enyaq — семейный электрокар с просторным салоном и вместительным багажником. Он сохраняет традиционные качества Skoda — имеет качественный, практичный и продуманный интерьер и неплохо управляется.

Электромобиль вполне способен пережить сильные морозы и хоть запас хода существенно снижается, но его вполне достаточно для городской езды зимой. Конечно, о зарядке любого электрокара в таких условиях стоит думать заранее и учитывать, что тарифы на быстрых зарядных станциях выросли. Впрочем, если есть возможность заряжать электромобиль дома, то его эксплуатация остается выгодной.

Плюсы Skoda Enyaq:

просторные салон и багажник;

неплохая динамика;

безопасная управляемость.

Минусы Skoda Enyaq:

не самая богатая комплектация;

не хватает физических переключателей в салоне.

Технические характеристики Skoda Enyaq

Тип двигателя электрический Мощность двигателя, л. с. 286 Крутящий момент, Нм 545 Коробка передач 1-ступенчатый редуктор Привод задний Запас хода, км 578 Макс. скорость, км/ч 180 Разгон 0–100 км/ч, с 6,7 Емкость батареи, кВт∙ч 77

