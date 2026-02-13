Екстрім-тест електромобіля Skoda Enyaq: випробування морозами і блекаутами

Сильні морози та блекаути суттєво ускладнили життя власникам електрокарів. Фокус випробував електромобіль в екстремальних умовах української зими 2026 року.

Не секрет, що зараз для власників електромобілів настали складні часи. Постійні відключення світла внаслідок російських обстрілів перетворюють зарядку на квест, а сильні морози швидше розряджають батарею. У таких умовах на тест Фокусу був наданий електромобіль Skoda Enyaq, який став першою електричною моделлю бренду, офіційно представленою в Україні.

Знайомий, але інший — дизайн Skoda Enyaq

Стриманий гранчастий дизайн кросовера з рельєфними боковинами одразу дає зрозуміти, що перед нами – саме Skoda. У профіль електрокар схожий із бензиновими побратимами.

Електромобіль зберіг знайомий гранчастий дизайн Skoda Фото: Тарас Брязгунов

А от в анфас модель виділяється. Електромобіль Skoda Enyaq вийшов на український ринок в оновленій версії. Його "лице" з дворівневою оптикою стало виразнішим і витримане у новому фірмовому стилі Modern Solid.

Електрокросовер Skoda Enyaq – чеський побратим Volkswagen ID.4, адже збудований на тій же платформі MEB. Утім, він дещо більший.

Оновлена модель вирізняється зміненою передньою частиною Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Skoda Enyaq 2026:

довжина – 4658 мм;

ширина – 1879 мм;

висота – 1622 мм;

колісна база – 2766 мм.

Продуманий і практичний — салон Skoda Enyaq

У салоні Enyaq – знайомий стриманий стиль Skoda. Матеріали якісні, а жорсткого пластику всередині небагато. Сидіння обшиті приємною тканиною.

В оздобленні використані якісні матеріали Фото: Тарас Брязгунов

Головна новація у салоні модернізованого Skoda Enyaq 2026 – двоспицеве кермо. Цифровий щиток приладів досить невеликий: хоча загалом його покази добре зчитуються, та місцями шрифт усе ж дрібнуватий.

На центральній панелі встановлено великий 13-дюймовий тачскрін мультимедіа. Він відповідає за більшість функцій, а от фізичних кнопок небагато. Для регулювання гучності є "повзунки", до яких потрібно звикати, а от, приміром, клімат чи підігрів сидінь регулюється лише через меню. Це трохи відволікає від дороги.

Цифровий щиток приладів Skoda Enyaq доволі компактний Фото: Тарас Брязгунов Клімат чи підігрів сидінь регулюються у меню мультимедіа Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер Skoda Enyaq – практична сімейна модель. У нього чималий бардачок, глибокий бокс у підлокітнику та невеликий відсік ліворуч від керма. У дворівневій центральній консолі є ніша, де поміститься невелика сумка.

До того ж, є приємні "фішки" Simply Clever на кшталт парасольки у дверях водія, тримача для карток на лобовому склі чи шкребка для льоду.

Просторий і місткий

Сідаємо за кермо Skoda Enyaq. Посадка невисока, за мірками кросоверів, але оглядовість непогана. Самі сидіння пружні та добре утримують спину.

Передні сидіння пружні і мають непогану бічну підтримку Фото: Тарас Брязгунов Задній ряд електрокросовера дуже просторий Фото: Тарас Брязгунов

Як кермова колонка, так і водійське крісло мають широкий діапазон регулювань, проте електропривода немає. Зате обігріваються і передні крісла, і кермо.

Другий ряд Skoda Enyaq дуже просторий – місця для ніг і над головою більш ніж достатньо. До того ж, завдяки рівній підлозі центральному пасажиру не буде тісно. Із атрибутів комфорту – окремі налаштування клімату, підігрів та підлокітник із підсклянниками, а от USB-портів чомусь немає.

Об'єм багажника Skoda Enyaq становить 585 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними сидіннями виходить 1710-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою є ніша для зарядного кабелю У багажнику є гачки та кишені Фото: Тарас Брязгунов

Місткий і багажник Skoda Enyaq: 585 л у звичайному стані та 1710 л – зі складеними задніми сидіннями. Двері багажника також без електроприводу, зате їх отвір широкий, а висота порогу невелика. У відсіку є гачки та відсіки для дрібних речей. Під підлогою немає запаски, але є ніша, куди помістяться зарядні кабелі.

Комплектація Skoda Enyaq

Новий Skoda Enyaq в Україні доступний наразі в одній версії з 19-дюймовими дисками аеродинамічного дизайну, безключовим доступом, тризонним клімат-контролем, датчиками дощу та світла, підігрівами, навігацією, парктроніком, камерою.

Крім того, обов’язковим є набір систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків та моніторингу втоми водія.

Дворівнева центральна консоль має нішу Фото: Тарас Брязгунов Бардачок електрокросовера великий і місткий Фото: Тарас Брязгунов Підлокітник ховає глибокий бокс Фото: Тарас Брязгунов Ліворуч від керма є невеликий відсік Фото: Тарас Брязгунов Широкий задній підлокітник доповнений підсклянниками Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів є підігрів та окрема зона клімату Фото: Тарас Брязгунов У дверях ховається парасолька Фото: Тарас Брязгунов На лобовому склі — тримач для карток чи талонів

Швидкий, але спокійний

Один і варіант силової установки – 286-сильний електромотор на задній вісі. Новий Skoda Enyaq не має звичної кнопки запуску. Сів за кермом, пристебнувся паском, нажав на гальмо, обрав режим їзди компактним джойстиком – і авто знімається з електронного ручника та їде.

Крутний момент в електромотора чималий – 545 Н∙м – і доступний із перших обертів. Тобто тяги в надлишку, але варто віддати належне задньоприводному авто – воно майже не буксує на снігу чи льоду навіть при різкому старті.

Skoda Enyaq в Україні пропонують у 286-сильному задньопривідному виконанні Фото: Тарас Брязгунов

Спринт до 100 км/год у режимі Sport займає 6,7 с, причому електромобіль Skoda Enyaq розганяється легко, тихо та спокійно, швидкість не дуже-то і відчувається. Зміна смуги також відбувається швидко. Enyaq жвавий, але не спортивний – це все ж таки сімейний кросовер. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Як керується задньопривідний кросовер Skoda

Задньопривідна компоновка сприяє непоганій керованості. Кросовер Skoda Enyaq легко маневрує і добре слухається керма. Любителів дрифту одразу розчарую – електрокросовер не для цього створювався. Навіть на льоду він безпечний і контрольований: "корма" не йде в занос, а система стабілізації за потреби втручається дуже рано.

Підвіска досить пружна, тому серйозні вибоїни все ж дають про себе знати. Зате завдяки таким налаштуванням і низькому центру ваги (батарея ж розташована в днищі) крени кузова дуже невеликі.

На снігу електрокросовер почувається впевнено Фото: Тарас Брязгунов

Гальма із системою рекуперації добре налаштовані та інформативні, а от керму більше зворотного зв’язку не завадило б. Також варто відзначити непогану шумоізоляцію кросовера.

Електромобіль Skoda Enyaq взимку — запас ходу і витрата енергії

Так склалося, що тест Skoda Enyaq припав на сильні морози, що, звісно ж, позначилося на запасі ходу. Заявлений показник в оптимальних умовах – 544-578 км за циклом WLTP (електрокросовер оснащений батареєю із корисною ємністю 77 кВт∙год).

Узимку із увімкненим клімат-контролем та підігрівами бортовий комп’ютер показав запас ходу в 371 км при 94% заряді батареї.

За економної їзди в сильний мороз можна добитися запасу ходу понад 300 км Фото: Тарас Брязгунов

Витрата електроенергії при акуратній їзді в помірний мороз сягнула 21-23 кВт∙год на 100 км. Неважко підрахувати, що запас ходу Skoda Enyaq у такому режимі складає 335-366 км – не так і погано.

По мірі того, як мороз сильнішав, витрата енергії зростала і в екстремальних умовах при -15-17 градусів сягнула 26-28 кВт∙год на 100 км, а це вже запас ходу 275-295 км.

Загалом, батарея Skoda Enyaq непогано переживає низькі температури і навіть у -20 за добу на стоянці втратила тільки 1% заряду. В електрокара є і свої переваги в мороз – прогрівається він значно швидше, аніж авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Швидка зарядка на 80% займає 28 хвилин Фото: Тарас Брязгунов

Зарядити електрокар Skoda в домашніх умовах можна за 8-13 годин, а швидка зарядка (потужністю 135 кВт) на 80% займає 28 хвилин. Хоча, звісно, в останньому випадку вартість суттєво вища: зарядити електрокар на 80% коштуватиме 1848 гривень (при тарифі 30 гривень за 1 кВт∙год). 100 км обійдуться в 630-840 гривень, що відповідає витраті бензину 10,3-13,7 л на 100 км. За домашнім тарифом ситуація діаметрально протилежна — зарядка еквівалентна витраті 1,5-2 л на 100 км (і 0,75-1 л/100 км за нічним тарифом).

Ціна Skoda Enyaq

Електромобіль Skoda Enyaq в Україні коштує від 2 211 140 гривень. Звісно, на вартість усіх електричних моделей (як офіційних, так і "сірих") вплинуло скасування пільг при розмитненні з 1 січня.

Дворівнева передня оптика вирізняє оновлений Skoda Enyaq Фото: Тарас Брязгунов Електрокросовер оснащений аеродинамічними 19-дюймовими дисками Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Новий Skoda Enyaq – сімейний електрокар із просторим салоном і містким багажником. Він зберігає традиційні якості Skoda – має якісний, практичний і продуманий інтер’єр та непогано керується.

Електромобіль цілком здатен пережити сильні морози і хоч запас ходу суттєво знижується, та його цілком достатньо для міської їзди взимку. Звісно, про зарядку будь-якого електрокара в таких умовах варто думати заздалегідь і враховувати, що тарифи на швидких зарядних станціях зросли. Утім, якщо є можливість заряджати електромобіль удома, то його експлуатація залишається вигідною.

Плюси Skoda Enyaq:

просторі салон і багажник;

непогана динаміка;

безпечна керованість.

Мінуси Skoda Enyaq:

не найбагатша комплектація;

не вистачає фізичних перемикачів у салоні.

Технічні характеристики Skoda Enyaq

Тип двигуна електричний Потужність двигуна, к. с. 286 Обертальний момент, Нм 545 Коробка передач 1-ступінчастий редуктор Привід задній Запас ходу, км 578 Макс. швидкість, км/год 180 Розгін 0–100 км/год, с 6,7 Ємність батареї, кВт∙год 77

