Екстрім-тест електромобіля Skoda Enyaq: випробування морозами і блекаутами
Сильні морози та блекаути суттєво ускладнили життя власникам електрокарів. Фокус випробував електромобіль в екстремальних умовах української зими 2026 року.
Не секрет, що зараз для власників електромобілів настали складні часи. Постійні відключення світла внаслідок російських обстрілів перетворюють зарядку на квест, а сильні морози швидше розряджають батарею. У таких умовах на тест Фокусу був наданий електромобіль Skoda Enyaq, який став першою електричною моделлю бренду, офіційно представленою в Україні.
Знайомий, але інший — дизайн Skoda Enyaq
Стриманий гранчастий дизайн кросовера з рельєфними боковинами одразу дає зрозуміти, що перед нами – саме Skoda. У профіль електрокар схожий із бензиновими побратимами.
А от в анфас модель виділяється. Електромобіль Skoda Enyaq вийшов на український ринок в оновленій версії. Його "лице" з дворівневою оптикою стало виразнішим і витримане у новому фірмовому стилі Modern Solid.
Електрокросовер Skoda Enyaq – чеський побратим Volkswagen ID.4, адже збудований на тій же платформі MEB. Утім, він дещо більший.
Розміри Skoda Enyaq 2026:
- довжина – 4658 мм;
- ширина – 1879 мм;
- висота – 1622 мм;
- колісна база – 2766 мм.
Продуманий і практичний — салон Skoda Enyaq
У салоні Enyaq – знайомий стриманий стиль Skoda. Матеріали якісні, а жорсткого пластику всередині небагато. Сидіння обшиті приємною тканиною.
Головна новація у салоні модернізованого Skoda Enyaq 2026 – двоспицеве кермо. Цифровий щиток приладів досить невеликий: хоча загалом його покази добре зчитуються, та місцями шрифт усе ж дрібнуватий.
На центральній панелі встановлено великий 13-дюймовий тачскрін мультимедіа. Він відповідає за більшість функцій, а от фізичних кнопок небагато. Для регулювання гучності є "повзунки", до яких потрібно звикати, а от, приміром, клімат чи підігрів сидінь регулюється лише через меню. Це трохи відволікає від дороги.
Кросовер Skoda Enyaq – практична сімейна модель. У нього чималий бардачок, глибокий бокс у підлокітнику та невеликий відсік ліворуч від керма. У дворівневій центральній консолі є ніша, де поміститься невелика сумка.
До того ж, є приємні "фішки" Simply Clever на кшталт парасольки у дверях водія, тримача для карток на лобовому склі чи шкребка для льоду.
Просторий і місткий
Сідаємо за кермо Skoda Enyaq. Посадка невисока, за мірками кросоверів, але оглядовість непогана. Самі сидіння пружні та добре утримують спину.
Як кермова колонка, так і водійське крісло мають широкий діапазон регулювань, проте електропривода немає. Зате обігріваються і передні крісла, і кермо.
Другий ряд Skoda Enyaq дуже просторий – місця для ніг і над головою більш ніж достатньо. До того ж, завдяки рівній підлозі центральному пасажиру не буде тісно. Із атрибутів комфорту – окремі налаштування клімату, підігрів та підлокітник із підсклянниками, а от USB-портів чомусь немає.
Місткий і багажник Skoda Enyaq: 585 л у звичайному стані та 1710 л – зі складеними задніми сидіннями. Двері багажника також без електроприводу, зате їх отвір широкий, а висота порогу невелика. У відсіку є гачки та відсіки для дрібних речей. Під підлогою немає запаски, але є ніша, куди помістяться зарядні кабелі.
Комплектація Skoda Enyaq
Новий Skoda Enyaq в Україні доступний наразі в одній версії з 19-дюймовими дисками аеродинамічного дизайну, безключовим доступом, тризонним клімат-контролем, датчиками дощу та світла, підігрівами, навігацією, парктроніком, камерою.
Крім того, обов’язковим є набір систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків та моніторингу втоми водія.
Швидкий, але спокійний
Один і варіант силової установки – 286-сильний електромотор на задній вісі. Новий Skoda Enyaq не має звичної кнопки запуску. Сів за кермом, пристебнувся паском, нажав на гальмо, обрав режим їзди компактним джойстиком – і авто знімається з електронного ручника та їде.
Крутний момент в електромотора чималий – 545 Н∙м – і доступний із перших обертів. Тобто тяги в надлишку, але варто віддати належне задньоприводному авто – воно майже не буксує на снігу чи льоду навіть при різкому старті.
Спринт до 100 км/год у режимі Sport займає 6,7 с, причому електромобіль Skoda Enyaq розганяється легко, тихо та спокійно, швидкість не дуже-то і відчувається. Зміна смуги також відбувається швидко. Enyaq жвавий, але не спортивний – це все ж таки сімейний кросовер. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.Важливо
Як керується задньопривідний кросовер Skoda
Задньопривідна компоновка сприяє непоганій керованості. Кросовер Skoda Enyaq легко маневрує і добре слухається керма. Любителів дрифту одразу розчарую – електрокросовер не для цього створювався. Навіть на льоду він безпечний і контрольований: "корма" не йде в занос, а система стабілізації за потреби втручається дуже рано.
Підвіска досить пружна, тому серйозні вибоїни все ж дають про себе знати. Зате завдяки таким налаштуванням і низькому центру ваги (батарея ж розташована в днищі) крени кузова дуже невеликі.
Гальма із системою рекуперації добре налаштовані та інформативні, а от керму більше зворотного зв’язку не завадило б. Також варто відзначити непогану шумоізоляцію кросовера.
Електромобіль Skoda Enyaq взимку — запас ходу і витрата енергії
Так склалося, що тест Skoda Enyaq припав на сильні морози, що, звісно ж, позначилося на запасі ходу. Заявлений показник в оптимальних умовах – 544-578 км за циклом WLTP (електрокросовер оснащений батареєю із корисною ємністю 77 кВт∙год).
Узимку із увімкненим клімат-контролем та підігрівами бортовий комп’ютер показав запас ходу в 371 км при 94% заряді батареї.
Витрата електроенергії при акуратній їзді в помірний мороз сягнула 21-23 кВт∙год на 100 км. Неважко підрахувати, що запас ходу Skoda Enyaq у такому режимі складає 335-366 км – не так і погано.
По мірі того, як мороз сильнішав, витрата енергії зростала і в екстремальних умовах при -15-17 градусів сягнула 26-28 кВт∙год на 100 км, а це вже запас ходу 275-295 км.
Загалом, батарея Skoda Enyaq непогано переживає низькі температури і навіть у -20 за добу на стоянці втратила тільки 1% заряду. В електрокара є і свої переваги в мороз – прогрівається він значно швидше, аніж авто з двигунами внутрішнього згоряння.
Зарядити електрокар Skoda в домашніх умовах можна за 8-13 годин, а швидка зарядка (потужністю 135 кВт) на 80% займає 28 хвилин. Хоча, звісно, в останньому випадку вартість суттєво вища: зарядити електрокар на 80% коштуватиме 1848 гривень (при тарифі 30 гривень за 1 кВт∙год). 100 км обійдуться в 630-840 гривень, що відповідає витраті бензину 10,3-13,7 л на 100 км. За домашнім тарифом ситуація діаметрально протилежна — зарядка еквівалентна витраті 1,5-2 л на 100 км (і 0,75-1 л/100 км за нічним тарифом).Важливо
Ціна Skoda Enyaq
Електромобіль Skoda Enyaq в Україні коштує від 2 211 140 гривень. Звісно, на вартість усіх електричних моделей (як офіційних, так і "сірих") вплинуло скасування пільг при розмитненні з 1 січня.
Вердикт Фокусу
Новий Skoda Enyaq – сімейний електрокар із просторим салоном і містким багажником. Він зберігає традиційні якості Skoda – має якісний, практичний і продуманий інтер’єр та непогано керується.
Електромобіль цілком здатен пережити сильні морози і хоч запас ходу суттєво знижується, та його цілком достатньо для міської їзди взимку. Звісно, про зарядку будь-якого електрокара в таких умовах варто думати заздалегідь і враховувати, що тарифи на швидких зарядних станціях зросли. Утім, якщо є можливість заряджати електромобіль удома, то його експлуатація залишається вигідною.
Плюси Skoda Enyaq:
- просторі салон і багажник;
- непогана динаміка;
- безпечна керованість.
Мінуси Skoda Enyaq:
- не найбагатша комплектація;
- не вистачає фізичних перемикачів у салоні.
Технічні характеристики Skoda Enyaq
|Тип двигуна
|електричний
|Потужність двигуна, к. с.
|286
|Обертальний момент, Нм
|545
|Коробка передач
|1-ступінчастий редуктор
|Привід
|задній
|Запас ходу, км
|578
|Макс. швидкість, км/год
|180
|Розгін 0–100 км/год, с
|6,7
|Ємність батареї, кВт∙год
|77