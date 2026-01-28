Тест-драйв нового Volvo XC60 T8: універсальний варіант
Оновлений Volvo XC60 доступний у потужному плагін-гібридному виконанні T8. Фокус випробував авто та оцінив його в умовах відключень світла.
Постійні відключення світла суттєво ускладнили життя власникам електрокарів. Зарядити електромобіль удома стало важко, а ціни на зарядних станціях різко підскочили (і частина з них не працює). У такій ситуації оптимальнішим є плагін-гібриди, які поєднують властивості електрокарів і авто з двигунами внутрішнього згоряння.
На українському ринку останнім часом вибір плагін-гібридів став ширший. Однією зі свіжих моделей є оновлений Volvo XC60 T8, який побував на тесті Фокусу.
Як змінився дизайн Volvo XC60
Позашляховик Volvo XC60 позиціонують, як молодшого брата XC90 і, дійсно, спорідненість двох авто видно неозброєним оком. Новий Volvo XC60 зберіг лаконічний скандинавський дизайн, у якому поєднуються плавні форми та грані.
Як і старший Volvo XC90, оновлений кросовер пізнається, передусім за зміненою передньою частиною, проте не копіює старшу модель. Нові радіаторна решітка, бампер та фари з фірмовими Т-подібними ходовими вогнями (у Volvo їх порівнюють із молотом Тора) освіжили "лице" та зробили його виразнішим. Ззаду звертають на себе увагу змінені ліхтарі.
До речі, оптика є матричною уже в базовій версії, а топовий варіант Т8 можна пізнати за більшими (20 або 21 дюйм) колісними дисками.
Розміри Volvo XC60 2026:
- довжина – 4708 мм;
- ширина – 1902 мм;
- висота – 1655 мм;
- колісна база – 2865 мм.
Салон Volvo XC60
В інтер’єрі Volvo XC60 нас зустрічають шкіра Nappa і дерево, а селектор КПП виготовлений із кришталю. Із якістю матеріалів усе в порядку.
Стриманий шведський стиль переважає і всередині. Покази цифрової панелі приладів прості та зрозумілі, а за потреби на дисплей можна вивести карту навігації. Є й проєкція на лобове скло.
Найпомітніша зміна у салоні – збільшений портретний тачскрін із діагоналлю 11,2 дюйма. Мультимедийна система також нова – створена на базі знайомого усім Google, тому до неї дуже легко адаптуватися. Та й працює вона швидше.
Правда, і клімат чи підігріви також доводиться налаштовувати через дисплей, адже фізичних перемикачів на центральній панелі дуже мало. А це іноді може відволікати від дороги.
Нижче знайшлося місце для ніші з бездротовою зарядкою смартфона. Volvo XC60 має доволі місткий бардачок і широкі кишені у дверях, а от бокс у передньому підлокітнику мілкуватий.
Наскільки місткий Volvo XC60
Водійське місце Volvo XC60 – продумане і комфортне. Кросовер отримав зручні м’які крісла, які непогано утримують спину та мають подовжувачі подушок. У версії Ultra є електропривід та підігрів, а за доплату доступні вентиляція та масаж. Обігрівається і кермо.
Посадка за кермом доволі висока, що вкупі з тонкими стійками даху та великими дзеркалами забезпечує хорошу оглядовість. До того ж, є камери по колу.
Перемістимося на другий ряд. Ззаду позашляховик Volvo XC60 досить просторий – місця для ніг та над головою вистачає та й спинка регулюється. Утім, по центру проходить високий і широкий тунель, тому тут все ж комфортніше двом пасажирам. Для пасажирів передбачено підлокітник, підігрів, обдув та USB-порти.
Об’єм багажника Volvo XC60 становить 468 л у звичайному стані та 1432 л – зі складеними задніми кріслами. Через елементи гібридної установки під підлогою немає запаски, але є органайзер. Двері оснащені електроприводом у всіх Volvo XC60 2026.
Комплектація Volvo XC60
Плагін-гібрид Volvo XC60 T8 доступний лише у топовому виконанні Ultra з панорамним дахом, без ключовим доступом, двозонним, клімат-контролю, камерами кругового огляду, парктроніком, потужною акустикою, підігрівами, системою напівавтономного руху, контролем "сліпих" зон.
До того ж, Volvo традиційно приділяє чимало уваги безпеці, тому всі передбачено 7 подушок, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків та контролю уваги.
На всі випадки життя
У Volvo XC60 T8 трудяться бензинова четвірка на 310 к. с. із турбіною та механічним компресором і 145-сильний електромотор. Сумарна віддача становить 455 сил. Силова установка тиха і вирізняється спокійним характером, але при цьому має чималу тягу, адже піковий крутний момент складає 709 Н∙м.
Позашляховик набирає швидкість легко і невимушено. Спринт до 100 км/год займає 4,9 с, проте і надалі Volvo XC60 продовжує плавний рівномірний розгін. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.
Volvo XC60 T8 порадує економічністю. Паспортна витрата пального – 1,0-1,3 л на 100 км у комбінованому циклі. Під час тесту в гібридному режимі ми змогли побачити навіть 0,9 л/100 км, а з розрядженою батареєю витрата склала 10-11 л на 100 км у місті.
Батарея ємністю 19 кВт∙год дозволяє проїхати до 81 км в електричному режимі Pure, чого зазвичай достатньо для щоденної їзди. Зарядка в домашніх умовах займає приблизно 3 години (роз'єм Type 2), а якщо розетки поруч немає, то є можливість заряджати батарею від бензинового двигуна або ж зарезервувати частину заряду.
Крім того, в гібридній установці є спортивний режим Power і позашляховий Offroad, можна примусово увімкнути і повний привід Volvo XC60.Важливо
Комфорт – у пріоритеті
Пневмопідвіска Volvo XC60 не лише дозволяє збільшити кліренс, але й робить їзду комфортнішою. Навіть із опційними 21-дюймовими дисками позашляховик дуже м’який і більшість дорожніх нерівностей плавно поглинаються. При цьому він не надто крениться в поворотах.
Кермо Volvo XC60 легке, хоча його вагу можна регулювати. Гальма із системою рекуперації добре налаштовані. Крім того, варто відзначити хорошу шумоізоляцію та ламіновані вікна – у салоні дуже тихо навіть на 120-130 км/год і тому швидкість в XC60 не відчувається.
Ціна Volvo XC60
Новий Volvo XC60 T8 коштує від 3 557 400 гривень. Так, він суттєво дорожчий за стандартну версію моделі (вона коштує від 2 463 560 гривень), але і потужніший та економічніший. Плагін-гібриди зазвичай недешеві, проте дають низку переваг. Утім, варто зазначити, що більшість суперників у преміальному сегменті дорожчі.
Вердикт Фокусу
Позашляховик Volvo XC60 у плагін-гібридному виконанні T8 – універсальна сімейна модель. Він дозволяє їздити по місту на електротязі, а у дальній поїздці чи за неможливості зарядити батарею скористатися бензиновим двигуном. У нинішніх умовах він раціональніший за електрокари. XC60 практичний, комфортний та економічний, проте і недешевий — за таку універсальність потрібно платити.
Плюси Volvo XC60 T8:
- потужна і економічна плагін-гібридна установка;
- комфортабельна підвіска.
Мінуси Volvo XC60 T8:
- доволі висока ціна.
Технічні характеристики Volvo XC60 T8
|Тип двигуна
|бензиновий, з турбонаддувом та електромотори
|Кількість і розташування циліндрів
|R4
|Об'єм двигуна
|1969
|Потужність двигуна, к. с./об/хв
|455
|Обертальний момент, Нм/об/хв
|709
|Коробка передач
|8-ст. автоматична
|Привід
|повний
|Споживання пального
|1,4-8,2 л/100 км
|Запас ходу на електротязі, км
|81
|Макс. швидкість, км/год
|180
|Розгін 0–100 км/год, с
|4,9
|Об'єм паливного баку, л
|71