Тест-драйв нового Volvo XC60 T8: універсальний варіант

Оновлений Volvo XC60 доступний у потужному плагін-гібридному виконанні T8. Фокус випробував авто та оцінив його в умовах відключень світла.

Постійні відключення світла суттєво ускладнили життя власникам електрокарів. Зарядити електромобіль удома стало важко, а ціни на зарядних станціях різко підскочили (і частина з них не працює). У такій ситуації оптимальнішим є плагін-гібриди, які поєднують властивості електрокарів і авто з двигунами внутрішнього згоряння.

На українському ринку останнім часом вибір плагін-гібридів став ширший. Однією зі свіжих моделей є оновлений Volvo XC60 T8, який побував на тесті Фокусу.

Volvo XC60 2026 пізнається за зміненою передньою частиною Фото: Тарас Брязгунов

Як змінився дизайн Volvo XC60

Позашляховик Volvo XC60 позиціонують, як молодшого брата XC90 і, дійсно, спорідненість двох авто видно неозброєним оком. Новий Volvo XC60 зберіг лаконічний скандинавський дизайн, у якому поєднуються плавні форми та грані.

Як і старший Volvo XC90, оновлений кросовер пізнається, передусім за зміненою передньою частиною, проте не копіює старшу модель. Нові радіаторна решітка, бампер та фари з фірмовими Т-подібними ходовими вогнями (у Volvo їх порівнюють із молотом Тора) освіжили "лице" та зробили його виразнішим. Ззаду звертають на себе увагу змінені ліхтарі.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: Тарас Брязгунов

До речі, оптика є матричною уже в базовій версії, а топовий варіант Т8 можна пізнати за більшими (20 або 21 дюйм) колісними дисками.

Розміри Volvo XC60 2026:

довжина – 4708 мм;

ширина – 1902 мм;

висота – 1655 мм;

колісна база – 2865 мм.

Салон Volvo XC60

В інтер’єрі Volvo XC60 нас зустрічають шкіра Nappa і дерево, а селектор КПП виготовлений із кришталю. Із якістю матеріалів усе в порядку.

Стриманий шведський стиль переважає і всередині. Покази цифрової панелі приладів прості та зрозумілі, а за потреби на дисплей можна вивести карту навігації. Є й проєкція на лобове скло.

Салон Volvo XC60 оздоблений шкірою і деревом Фото: Тарас Брязгунов

Найпомітніша зміна у салоні – збільшений портретний тачскрін із діагоналлю 11,2 дюйма. Мультимедийна система також нова – створена на базі знайомого усім Google, тому до неї дуже легко адаптуватися. Та й працює вона швидше.

Правда, і клімат чи підігріви також доводиться налаштовувати через дисплей, адже фізичних перемикачів на центральній панелі дуже мало. А це іноді може відволікати від дороги.

Цифрова панель приладів проста і зрозуміла Фото: Тарас Брязгунов Нова мультимедійна система створена на базі Google Фото: Тарас Брязгунов

Нижче знайшлося місце для ніші з бездротовою зарядкою смартфона. Volvo XC60 має доволі місткий бардачок і широкі кишені у дверях, а от бокс у передньому підлокітнику мілкуватий.

Наскільки місткий Volvo XC60

Водійське місце Volvo XC60 – продумане і комфортне. Кросовер отримав зручні м’які крісла, які непогано утримують спину та мають подовжувачі подушок. У версії Ultra є електропривід та підігрів, а за доплату доступні вентиляція та масаж. Обігрівається і кермо.

Передні сидіння комфортабельні та мають широкий діапазон регулювань Фото: Тарас Брязгунов Ззаду місця чимало, але комфортніше двом Фото: Тарас Брязгунов

Посадка за кермом доволі висока, що вкупі з тонкими стійками даху та великими дзеркалами забезпечує хорошу оглядовість. До того ж, є камери по колу.

Перемістимося на другий ряд. Ззаду позашляховик Volvo XC60 досить просторий – місця для ніг та над головою вистачає та й спинка регулюється. Утім, по центру проходить високий і широкий тунель, тому тут все ж комфортніше двом пасажирам. Для пасажирів передбачено підлокітник, підігрів, обдув та USB-порти.

Об"єм багажника Volvo XC60 складає 468 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми кріслами виходить 1432-літровий відсік Під підлогою схований органайзер, але запаски немає Фото: Тарас Брязгунов

Об’єм багажника Volvo XC60 становить 468 л у звичайному стані та 1432 л – зі складеними задніми кріслами. Через елементи гібридної установки під підлогою немає запаски, але є органайзер. Двері оснащені електроприводом у всіх Volvo XC60 2026.

Комплектація Volvo XC60

Плагін-гібрид Volvo XC60 T8 доступний лише у топовому виконанні Ultra з панорамним дахом, без ключовим доступом, двозонним, клімат-контролю, камерами кругового огляду, парктроніком, потужною акустикою, підігрівами, системою напівавтономного руху, контролем "сліпих" зон.

Важіль КПП виготовлений з кришталю Фото: Тарас Брязгунов Бокс у підлокітнику мілкуватий Фото: Тарас Брязгунов Авто має місткий бардачок Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів є підігрів та USB-порти Фото: Тарас Брязгунов

До того ж, Volvo традиційно приділяє чимало уваги безпеці, тому всі передбачено 7 подушок, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків та контролю уваги.

На всі випадки життя

У Volvo XC60 T8 трудяться бензинова четвірка на 310 к. с. із турбіною та механічним компресором і 145-сильний електромотор. Сумарна віддача становить 455 сил. Силова установка тиха і вирізняється спокійним характером, але при цьому має чималу тягу, адже піковий крутний момент складає 709 Н∙м.

Volvo XC60 T8 швидко розганяється та здатен проїхати 81 км на електротязі Фото: Тарас Брязгунов

Позашляховик набирає швидкість легко і невимушено. Спринт до 100 км/год займає 4,9 с, проте і надалі Volvo XC60 продовжує плавний рівномірний розгін. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Volvo XC60 T8 порадує економічністю. Паспортна витрата пального – 1,0-1,3 л на 100 км у комбінованому циклі. Під час тесту в гібридному режимі ми змогли побачити навіть 0,9 л/100 км, а з розрядженою батареєю витрата склала 10-11 л на 100 км у місті.

Зарядка батареї вдома займає 5 годин Фото: Тарас Брязгунов

Батарея ємністю 19 кВт∙год дозволяє проїхати до 81 км в електричному режимі Pure, чого зазвичай достатньо для щоденної їзди. Зарядка в домашніх умовах займає приблизно 3 години (роз'єм Type 2), а якщо розетки поруч немає, то є можливість заряджати батарею від бензинового двигуна або ж зарезервувати частину заряду.

Крім того, в гібридній установці є спортивний режим Power і позашляховий Offroad, можна примусово увімкнути і повний привід Volvo XC60.

Комфорт – у пріоритеті

Пневмопідвіска Volvo XC60 не лише дозволяє збільшити кліренс, але й робить їзду комфортнішою. Навіть із опційними 21-дюймовими дисками позашляховик дуже м’який і більшість дорожніх нерівностей плавно поглинаються. При цьому він не надто крениться в поворотах.

Volvo XC60 орієнтований на комфорт Фото: Тарас Брязгунов

Кермо Volvo XC60 легке, хоча його вагу можна регулювати. Гальма із системою рекуперації добре налаштовані. Крім того, варто відзначити хорошу шумоізоляцію та ламіновані вікна – у салоні дуже тихо навіть на 120-130 км/год і тому швидкість в XC60 не відчувається.

Ціна Volvo XC60

Новий Volvo XC60 T8 коштує від 3 557 400 гривень. Так, він суттєво дорожчий за стандартну версію моделі (вона коштує від 2 463 560 гривень), але і потужніший та економічніший. Плагін-гібриди зазвичай недешеві, проте дають низку переваг. Утім, варто зазначити, що більшість суперників у преміальному сегменті дорожчі.

Т-подібні ходові вогні у Volvo порівнюють із молотом Тора Фото: Тарас Брязгунов Навіть із 21-дюймовими колеса їзда м'яка Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Позашляховик Volvo XC60 у плагін-гібридному виконанні T8 – універсальна сімейна модель. Він дозволяє їздити по місту на електротязі, а у дальній поїздці чи за неможливості зарядити батарею скористатися бензиновим двигуном. У нинішніх умовах він раціональніший за електрокари. XC60 практичний, комфортний та економічний, проте і недешевий — за таку універсальність потрібно платити.

Плюси Volvo XC60 T8:

потужна і економічна плагін-гібридна установка;

комфортабельна підвіска.

Мінуси Volvo XC60 T8:

доволі висока ціна.

Технічні характеристики Volvo XC60 T8

Тип двигуна бензиновий, з турбонаддувом та електромотори Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1969 Потужність двигуна, к. с./об/хв 455 Обертальний момент, Нм/об/хв 709 Коробка передач 8-ст. автоматична Привід повний Споживання пального 1,4-8,2 л/100 км Запас ходу на електротязі, км 81 Макс. швидкість, км/год 180 Розгін 0–100 км/год, с 4,9 Об'єм паливного баку, л 71

