680 сил і запас ходу 810 км: дебютував новий електрокросовер Volvo EX60 (фото, відео)

У Швеції презентовано новий Volvo EX60. Кросовер із запасом ходу 810 км називають найдосконалішим електрокаром марки.

Новий Volvo EX60 почнуть виробляти навесні і з літа електрокар продаватиметься в Україні. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті шведського автовиробника.

Ціна Volvo EX60 в Європі стартує з 62 990 євро. Конкурентами моделі стануть Audi Q6 e-tron, BMW iX3, Mercedes GLC EV та Tesla Model Y.

Дизайн Volvo EX60 2026

Електрокросовер зберігає фірмовий гранчастий дизайн бренду і зовні дуже нагадує старшого брата Volvo EX90, але є стрімкішим у профіль. У нього високий капот, тоненькі Т-подібні фари (у Volvo їх називають "молотами Тора") та ліхтарі у задніх стійках даху. Також показали позашляховий варіант Volvo EX60 Cross Country із захисним пластиковим обвісом і вищим кліренсом.

Volvo EX60 Cross Country Фото: Volvo

Одначе із технічної точки зору електрокар відмінний від Volvo EX90, адже це перша модель марки на новітній платформі SPA3. У ній використали більше алюмінієвих сплавів (авто збирають методом гігакастингу), а батарея стала частиною силової структури кузова, що підвищило жорсткість конструкції та зменшило масу.

Розміри Volvo EX60 2026:

довжина — 4803 мм;

ширина — 1899 мм;

висота — 1635 мм;

колісна база — 2970 мм;

маса — 2115 кг.

Салон і технології Volvo EX60 2026

У внутрішньому оздобленні використали дерево і матеріали, отримані шляхом вторинної переробки. Панорамний дах може змінювати тонування. Електрокросовер Volvo має два багажники: задній об'ємом 523-1647 л та 85-літровий передній.

Цифровий щиток приладів розташований високо Фото: Volvo

Компонування салону — нетипове для Volvo. Новий Volvo EX60 отримав двоспицеве кермо, розташований високо вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Мультимедійна система створена на базі Google та доповнена штучним інтелектом Gemini.

Крім того, авто отримало новітнє програмне забезпечення та систему напівавтономного руху, які створили створена спільно з Nvidia. А ще кросовер Volvo EX60 оснащений адаптивними пасками безпеки, які здатні підлаштовуватися під людей різного росту та комплекції.

Обєм багажника Volvo EX60 становить 523-1647 л Фото: Volvo Спереду є 85-літровий відсік Фото: Volvo

Електромобіль Volvo EX60, характеристики

Новий Volvo EX60 2026 зі старту запропонують трьох модифікаціях:

P6 — один мотор, задній привід, 374 к. с. і 480 Н∙м, 5,9 с до 100 км/год, батарея на 83 кВт∙год, запас ходу 620 км;

P10 — два мотори, повний привід, 510 к. с. і 710 Н∙м, 4,6 с до 100 км/год, батарея на 95 кВт∙год, запас ходу 660 км;

P12 — два мотори, повний привід, 680 к. с. і 790 Н∙м, 3,9 с до 100 км/год, батарея на 117 кВт∙год, запас ходу 810 км.

Максимальна швидкість усіх Volvo EX60 обмежена на 180 км/год. Для кросовера доступні адаптивні амортизатори, пневмопідвіска зі змінним кліренсом та система активного подавлення шумів.

Запас ходу Volvo EX60 сягає 810 км Фото: Volvo

800-вольтне електрообладнання підтримує швидку зарядку потужністю 400 кВт: у такому режимі додати 340 км запасу ходу можна всього за 10 хвилин. Також є функція повербанка — можна живити від авто електрообладнання.

