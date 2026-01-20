Молодший брат Kodiaq: дебютував найдешевший кросовер Skoda за $13 500 (фото)
Презентовано новий кросовер Skoda Kushaq 2026. Компактна доступна модель дуже багато оснащена і має великий багажник.
Новий Skoda Kushaq презентували в Індії, адже саме там випускають компактний 4,2-метровий кросовер. Із березня він надійде у продаж за ціною від 1,24 млн рупій ($13 500). Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Skoda.
Як змінився новий Skoda Kushaq
Дизайн Skoda Kushaq оновили у новому фірмовому стилі Modern Solid. Широка "паща" радіаторної решітки з підсвічуванням, агресивніший бампер і нові фари зробили кросовер схожим на старшого брата Skoda Kodiaq. Ліхтарі з'єднали діодною смугою. З'явилася і версія Monte Karlo з особливими оздобленням і колісними дисками.
У салоні покращили оздоблення і вперше встановили цифровий щиток приладів, а мультимедійну систему доповнили великим 10,1-дюймовим тачскріном і навіть штучним інтелектом Gemini від Google.
Мало того, топовий кросовер Skoda Kushaq отримав панорамний дах, електропривід передніх і вентиляцію всіх крісел, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру, парктронік, датчики дощу та світла. До того ж, інженери Skoda змінили компонування багажника, що збільшило його об'єм до 491 л.Важливо
Кросовер Skoda Kushaq, характеристики
Новий Skoda Kushaq 2026 пропонують із бензиновими турбомоторами обємом 1,0 л (114 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.). У першому випадку пропонують 6-ступінчасту механічну або 8-ступінчасту автоматичну КПП, у другому — 7-ступінчастий робот DSG.
До речі, нещодавно розсекретили флагманський електрокросовер Skoda Peaq.
Також Фокус розповідав про сімейний кросовер від General Motors за $8500.