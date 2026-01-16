Бензин, гібрид або електро: General Motors випустили сімейний кросовер за $8500 (фото)
Новий Wuling Starlight 560 виходить на ринок. Дешевий семимісний кросовер запропонували в бензиновій, плагін-гібридній та електричній версіях.
Кросовер Wuling Starlight 560 почали продавати в Китаї за ціною від 59 800 до 95 800 юанів ($8580 — 13 750). Подробиці новинки розкрили на сайті концерну General Motors.
Як відомо, General Motors спільно з концерном SAIC є співвласником Wuling. Китайський бренд спеціалізується на дешевих бюджетних моделях, значна частина яких є електрифікованими. Деякі Wuling уже експортують.
Новий Wuling Starlight 560 — сімейний кросовер із простим рубаним дизайном із продовгуватими фарами та розширеними крилами. Електрична версія відрізняється від інших варіантів відсутністю радіаторної решітки.
Габарити Wuling Starlight 560:
- довжина — 4745 мм;
- ширина — 1850 мм;
- висота — 1755 мм;
- колісна база — 2810 мм.
У салоні встановили двоспицеве кермо, невеликий цифровий щиток приладів та крупний центральний тачскрін. Wuling Starlight 560 доступний у версіях на 5 та 7 місць, а крісла другого ряду мають регульований кут нахилу спинки. Об'єм багажника складає 320-1945 л і зі складеними сидіннями можна перевозити двометрові предмети.
Бензиновий кросовер Wuling Starlight 560 оснащений 1,5-літровою турбочетвіркою потужністю 174 к. с. Максимальна швидкість становить 180 км/год, а середня витрата пального — 7 л на 100 км. Можна обрати механічну КПП або варіатор.Важливо
У плагін-гібриді використали атмосферний варіант 1,5-літрового двигуна на 105 к. с., який доповнили 194-сильним електромотором. Максималка — 170 км/год, а витрата пального — 5,3 л/100 км. Новий Wuling Starlight 560 PHEV може проїхати 125 км на електротязі, а загальний запас ходу становить 1100 км.
Електромобіль Wuling Starlight 560 отримав 136-сильний мотор та доступний із батареями на 54,5 або 56,7 кВт∙год. Запас ходу складає 450-500 км, а максимальна швидкість — 160 км/год. Швидка зарядка (потужністю 200 кВт) на 80% займає 20 хвилин.
