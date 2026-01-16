Підтримайте нас RU
Бензин, гібрид або електро: General Motors випустили сімейний кросовер за $8500 (фото)

Wuling Starlight
Бензинова та електрична версії Wuling Starlight 560 відрізняються дизайном передньої частини | Фото: General Motors

Новий Wuling Starlight 560 виходить на ринок. Дешевий семимісний кросовер запропонували в бензиновій, плагін-гібридній та електричній версіях.

Кросовер Wuling Starlight 560 почали продавати в Китаї за ціною від 59 800 до 95 800 юанів ($8580 — 13 750). Подробиці новинки розкрили на сайті концерну General Motors.

Wuling Starlight 560
Сімейний кросовер створений спеціалістами General Motors
Фото: General Motors

Як відомо, General Motors спільно з концерном SAIC є співвласником Wuling. Китайський бренд спеціалізується на дешевих бюджетних моделях, значна частина яких є електрифікованими. Деякі Wuling уже експортують.

Новий Wuling Starlight 560 — сімейний кросовер із простим рубаним дизайном із продовгуватими фарами та розширеними крилами. Електрична версія відрізняється від інших варіантів відсутністю радіаторної решітки.

Салон Wuling Starlight 560
На передній панелі встановили два екрани
Фото: General Motors

Габарити Wuling Starlight 560:

  • довжина — 4745 мм;
  • ширина — 1850 мм;
  • висота — 1755 мм;
  • колісна база — 2810 мм.
У салоні встановили двоспицеве кермо, невеликий цифровий щиток приладів та крупний центральний тачскрін. Wuling Starlight 560 доступний у версіях на 5 та 7 місць, а крісла другого ряду мають регульований кут нахилу спинки. Об'єм багажника складає 320-1945 л і зі складеними сидіннями можна перевозити двометрові предмети.

Кросовер доступний у версіях на 5 і 7 місць
Фото: General Motors

Бензиновий кросовер Wuling Starlight 560 оснащений 1,5-літровою турбочетвіркою потужністю 174 к. с. Максимальна швидкість становить 180 км/год, а середня витрата пального — 7 л на 100 км. Можна обрати механічну КПП або варіатор.

У плагін-гібриді використали атмосферний варіант 1,5-літрового двигуна на 105 к. с., який доповнили 194-сильним електромотором. Максималка — 170 км/год, а витрата пального — 5,3 л/100 км. Новий Wuling Starlight 560 PHEV може проїхати 125 км на електротязі, а загальний запас ходу становить 1100 км.

багажник Wuling Starlight
Об'єм багажника становить 320-1945 л
Фото: General Motors

Електромобіль Wuling Starlight 560 отримав 136-сильний мотор та доступний із батареями на 54,5 або 56,7 кВт∙год. Запас ходу складає 450-500 км, а максимальна швидкість — 160 км/год. Швидка зарядка (потужністю 200 кВт) на 80% займає 20 хвилин.

До речі, нещодавно дебютував сімейний кросовер від General Motors і MG за $13 000.

Також Фокус розповідав про молодіжний кросовер за 6200 доларів із заводським ГБО.